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影／遭詐投資面交300萬 台南警逮兩車手保住男子退休金

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「哥哥準備認購幾張xx」，林姓退休人員日前遭詐騙集團以高獲利話術詐騙面交100萬元，加入網站申購股票，但因操作錯誤，對方誆騙需再支付300萬元才能解除手續，台南市警一分局前晚在台南東區45歲王姓、47歲藍姓兩車手依約前來取款時當場逮捕，查扣現金49萬及毒品等物。

林男前日上午11時許到一分局東門派出所報案，指日前遭詐騙集團以高獲利話術詐騙面交100萬，經所長陳宗鑫了解，得知他因投資股票請人代為投資操作，日前已於先行當面交付詐車手100萬元後，並加入詐團所提供的「證券承銷專用群組」網站內申購股票，林操作錯誤，對方誆稱必需再支付300萬才能解除該筆手續。

所長得知後配合轄內金融機構，持續與車手周旋，東門所、分局偵查隊在面交的林森路一段附近布署優勢警力埋伏，前晚9時許王、藍兩男依約前來取款時，員警當下見機不可失，便一擁而上，當場將兩名車手逮捕到案。

同時，在兩男身上查扣現金49萬多元、證券公司假證件、大麻1包(毛重1公克)、安非他命1包(毛重0.48公克)、吸食器等證物。警方依涉詐欺、洗錢防制法及毒品防制條例罪嫌，將兩男移送台南地檢署偵辦。

王（右）、藍姓兩車手前晚依約前來取款時，員警當下見機不可失，便一擁而上，當場逮捕到案。圖／讀者提供
王（右）、藍姓兩車手前晚依約前來取款時，員警當下見機不可失，便一擁而上，當場逮捕到案。圖／讀者提供
警方在兩車手身上查獲證券公司假證件、大麻、安非他命、吸食器等證物。圖／讀者提供
警方在兩車手身上查獲證券公司假證件、大麻、安非他命、吸食器等證物。圖／讀者提供
東門所長陳宗鑫得知後配合轄內金融機構，持續與車手周旋，隨後在兩車手身上查扣現金49萬多元。圖／讀者提供
東門所長陳宗鑫得知後配合轄內金融機構，持續與車手周旋，隨後在兩車手身上查扣現金49萬多元。圖／讀者提供

詐騙集團 車手 台南

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