聽新聞
test
0:00 / 0:00
不只被轟51槍 土城當鋪10天前也被開 15歲少年槍手等3人今晨落網
一名17歲劉姓少年20日上午帶著改造衝鋒槍，搭乘計程車前往位在新北市土城區的一間當鋪連轟51槍，消息震驚全台。事後，又有另段畫面流出，這間當鋪日前就已被開槍，警方獲報後介入偵辦，今晨查獲開槍的15歲朱姓少年及陪同的2名犯嫌到案。
新北市土城四川路上的當鋪20日上午，被搭計程車到場的1名少年劉姓槍手（17歲）拿改造衝鋒槍瘋狂掃射51槍隨即攜槍投案，事後網路上流傳著1段當鋪數日前也被開3槍的影片，流出後引起議論。
這一段開槍畫面，遭槍擊的當鋪似乎不是第一次被開槍，依影片畫面，一名男子持槍朝當舖大門開3槍後逃離，還被拍下影片放上網路，並嗆聲，「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2，還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」。
據土城警方調查瞭解，事發時間大約10日前，警方今晨逮捕畫面中的朱姓少年槍手（15歲），2名陪去的少年共犯也一併被逮，至於是否與日前槍擊案是否有關連性，檢警正在釐清中。
據了解，這個月新北陸續發生的槍擊案疑似竹聯幫弘仁會與華山幫間的毒品、詐騙金源糾紛有關，造成幫派街頭火併衝突。由於均為少年犯案，警方追查幕後指使者。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言