不只被轟51槍 土城當鋪10天前也被開 15歲少年槍手等3人今晨落網

一名17歲劉姓少年20日上午帶著改造衝鋒槍，搭乘計程車前往位在新北市土城區的一間當鋪連轟51槍，消息震驚全台。事後，又有另段畫面流出，這間當鋪日前就已被開槍，警方獲報後介入偵辦，今晨查獲開槍的15歲朱姓少年及陪同的2名犯嫌到案。

新北市土城四川路上的當鋪20日上午，被搭計程車到場的1名少年劉姓槍手（17歲）拿改造衝鋒槍瘋狂掃射51槍隨即攜槍投案，事後網路上流傳著1段當鋪數日前也被開3槍的影片，流出後引起議論。

這一段開槍畫面，遭槍擊的當鋪似乎不是第一次被開槍，依影片畫面，一名男子持槍朝當舖大門開3槍後逃離，還被拍下影片放上網路，並嗆聲，「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2，還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」。

據土城警方調查瞭解，事發時間大約10日前，警方今晨逮捕畫面中的朱姓少年槍手（15歲），2名陪去的少年共犯也一併被逮，至於是否與日前槍擊案是否有關連性，檢警正在釐清中。