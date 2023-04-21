雙北幫派火拼開槍後基檢遭恐嚇 謝國樑：市民不必恐慌

雙北地區連續兩天發生重大槍擊案，疑幫派因毒品、詐騙金源糾紛，釀成幫派街頭火併，警方不排除日前基隆地檢署破獲製毒工廠有關。沒想到今天基檢就接獲要求釋放收押兩男的恐嚇郵件，動機十分敏感，引發揣測，警方查證釐清是否有關連。

新北市華山幫前天沿路狙擊竹聯幫仁堂弘仁會角頭座車連開13槍，昨天弘仁會也持改造衝鋒槍前往華山幫經營的當鋪，光天化日掃射51槍。雙方疑有毒品、詐騙金源糾紛，釀成幫派街頭火併，有如台南八八槍擊案翻版。

警方不排除與基隆地檢署日前指揮警方破獲製毒工廠，查扣近1噸毒品原料有關。

檢警表示，詹姓、周姓男子疑屬同一販毒集團製毒師傅，涉嫌分別在兩地製作俗稱「喵喵」的四─甲基甲基卡西酮毒品。檢警分頭破獲，搜出的毒品估計可做成超過2百萬包毒咖啡，不法利益達10億元。檢方日前訊後聲請羈押禁見兩人獲准，持續追查幕後主使者。

昨天槍擊案震驚社會，沒想到今天基隆地檢署就接獲恐嚇電郵，要求釋放製毒工廠收押主嫌，否則將在基隆火車站北站放炸彈，警方清查恐嚇電郵是否與火拼的幫派有關。

基隆市長謝國樑與警察局今晚召開記者會說明，謝國樑說，恐嚇電郵要求釋放這幾天發生嚴重治安事件幫派份子，希望積極把治安改善，他上任後對黑幫零容忍，他要告訴市民市府的決心，責成市警局和鐵路警察局等檢警單位，盡快將恐嚇嫌犯繩之以法。

謝國樑表示，對於這樣的恐嚇事件在基隆市發生，基市政府的立場一定全力反擊，請市民朋友安心，生活、通勤、交通都照舊，不必恐慌，市民有知的權利，因此公布警方加強作為讓市民安心。

市警察局長張樹德說，基隆市警局和鐵路警察局經過密集的搜索後，初步沒有發現任何可疑物品或入士，因此留部分警力在現場，但會將基隆火車站的南北站列為重點巡邏區域。

至於恐嚇案是否與雙北槍擊案有關？張樹德說，初步看是沒有關連，但會進一步釐清。警方初步追查，發信網路IP位址同屬境外，研判恐嚇行為極可能仍是數度恐嚇台北捷運的中國籍張姓男研究生所為。