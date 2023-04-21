只因2萬元...台中KTV潑整鍋熱湯 她燒燙傷加護病房急救

台中陳姓女子今凌晨在河南路KTV酒後和另名孫姓女子因2萬元債務大打出手，陳還和包廂內趙姓、林姓男子圍毆孫，朝她猛搧巴掌、扯髮，狠踹頭臉，陳甚至拿桌上滾燙熱湯朝孫正臉潑下去，對方當場慘叫哀嚎，頭頸燒燙傷送加護病房急救中，警方已依傷害等罪嫌移送3人建請檢方羈押。

台中第6分局指出，今凌晨4點20分獲報西屯區KTV包廂內有燒燙傷案件，員警到場了解雙方因債務糾紛起肢體衝突，除將傷者送醫並逮捕3名嫌疑人送辦。

警方調查，被害的孫女（29歲）和陳女（26歲）有2萬元債務糾紛，今酒後在KTV包廂內談到債務問題就爆發肢體衝突，陳女還夥同趙姓（26歲）、林姓（40歲）兩名男子圍毆孫女，朝他猛搧巴掌、扯髮及腳踹頭臉。

其中陳女還拿桌上滾燙的火鍋直接朝孫臉部整鍋潑下去，造成孫臉部、脖子都有燒燙傷，緊急送醫後住進加護病房觀察中。

警方也依傷害、妨害自由等罪嫌逮捕陳女、趙男及林男等3人，移送台中地檢署建請檢方聲押，3名嫌疑人目前仍待檢方複訊中。

民眾PO網1分13秒影片中可看到，2名年輕女子扭打成一團，另一名白衣男則猛扯白衣女長髮，還硬生生拖行數公尺，並仗著二打一朝對方猛搧巴掌，並出腳朝她頭臉狠踹至少4下，還不停飆髒話、大聲問「你還敢還手、你還敢還手」。

另一名金髮女子從扭打中脫身，竟將目標轉向放在桌上一鍋滾燙火鍋，二話不說端起朝白衣女臉整個潑灑下去，對方遭燙到大聲慘叫，金髮女竟然還將鍋子猛力朝她頭部砸了下去，又扯住白衣女頭髮繼續猛搧好幾下巴掌。