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悚！台中KTV打架整鍋滾燙熱湯朝臉潑 年輕女慘叫哀號

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市河南路1間KTV今晨發生打架事件，民眾將包廂內影片PO網，當中2男1女痛毆其中1名白衣女子，除扯髮硬拖數公尺、猛搧巴掌，狠踹頭臉外，1名金髮女甚至拿桌上滾燙冒煙熱湯，二話不說直接朝白衣女正臉潑下去，對方痛到當場尖哀嚎，警方目前已經畫面中1男1女依傷害等罪嫌送辦。

台中第6分局指出，初步調查事發地為西屯區河南路的KTV，今天凌晨包廂內發生打架事件，案發後已經逮捕動手的1男1女，依傷害、妨害自由送辦。

民眾PO網1分13秒影片中可看到，2名年輕女子扭打成一團，另一名白衣男則猛扯白衣女長髮，還硬生生拖行數公尺，並仗著二打一朝對方猛搧巴掌，並出腳朝她頭臉狠踹至少4下，還不停飆髒話、大聲問「你還敢還手、你還敢還手」。

另一名金髮女子從扭打中脫身，竟將目標轉向放在桌上一鍋滾燙火鍋，二話不說端起朝白衣女臉整個潑灑下去，對方遭燙到大聲慘叫，金髮女竟然還將鍋子猛力朝她頭部砸了下去，又扯住白衣女頭髮繼續猛搧好幾下巴掌。

有網友PO文指出，白衣女因上班因素和幹部吵架，但還是被報班去上班，然後被設計叫出來打，網友直言「潑湯真的非常可惡」、「湯還在滾跟冒煙」耶，並質疑從白衣男打人的狂笑和瘋癲，可能有碰違禁物。

其他網友也紛紛留言「太恐怖了」、「熱湯滾滾，臉毀了」、「恐怕毀容甚至眼睛瞎掉」。

白衣男扯白衣女頭髮硬生生拖行數公尺。圖／翻攝自臉書爆料公社
白衣男扯白衣女頭髮硬生生拖行數公尺。圖／翻攝自臉書爆料公社
金髮女猛搧白衣女巴掌。圖／翻攝自臉書爆料公社
金髮女猛搧白衣女巴掌。圖／翻攝自臉書爆料公社
金髮女拿整鍋滾燙熱湯朝被打趴在地的白衣女臉部整鍋潑下去，對方當場慘叫哀號。圖／翻攝自臉書爆料公社
金髮女拿整鍋滾燙熱湯朝被打趴在地的白衣女臉部整鍋潑下去，對方當場慘叫哀號。圖／翻攝自臉書爆料公社

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