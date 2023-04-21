為蒐集黑幫資料 警政署放寬警察與特定對象交往規定

警政署傍晚發布消息，將放寬警察人員與特定對象接觸交往規定，過去警方規定與黑道等特定對象接觸時，必須先向上級警官報備，警政署為廣蒐不法情資，強化打擊黑幫力道，將此一規定放寬為事後核備即可。

近期黑幫不但高調舉辦春酒，這兩天黑幫開槍尋仇更是震驚社會，尤其昨天早上8時許，少年竟在人潮塞車的大馬路持衝鋒槍掃射，更是嚴重挑釁警察公權力，面對目前刑警偵辦黑幫束手束腳，警政署為廣蒐幫派活動不法情資，持續強化打擊黑幫力道，將採更具彈性的放寬警察人員與特定對象接觸交往的報備程序。

警政署指出，兼顧掌握黑幫動態與警紀維護是這次修訂規定的原則，為因應刑事掃黑專責編組人員情資蒐報、約制幫派活動等工作，決定免除與特定對象接觸交往前的報備程序，階段性工作完成後再核備即可，以貼近實務運作情形及符合保密考量。

警政署強調，對於危害社會的黑道幫派，將貫徹「掃黑專責隊」的運作，採取系統性掃黑策略，持續深入掌握犯罪事證，以接連打擊的方式進行全面掃蕩，希望藉由不斷與時俱進的調整相關法規，能夠更有效且全面的掌握幫派不法情資，聚焦打擊黑幫。

警方訂定與特定對象交往規定，源於2010年發生的台中翁奇楠命案，當時警方調閱監視器畫面，發現有警職人員在現場，引發社會指責，因此訂定「警察人員與特定對象接觸交往規定」，要求警職人員與黑道等特定對象接觸時，必須事前報備、事後核備。

過去警職人員因辦案或要掌握黑幫情資，難免與黑道兄弟接觸，但此一規定出爐後，不少刑警明面上斷絕與黑道接觸，若有刑案發生，也不願出頭打聽情資，以免被長官批評交往複雜，近幾年黑幫勢力大增，刑警掌握黑幫情資力道弱化，警界內部認為與此規定不無關係。

近年來不少警職人員與黑道接觸或聚餐，被披露後遭到懲處，今年一月，基隆市鄭姓小隊長等8名刑警，為昔日天道盟太陽會要角林姓男子慶生餐敘，因現場有人拍照上傳網路，市警局得知後開鍘，鄭小隊長雖事前報告，但市警局認為申報不實，影響警譽，記過2次改調制服，其他7人記過1次。正副分局長、偵查隊正副隊長、第二組組長督導不力，都被連坐申誡、記過處分。

另外前警大校長陳檡文因出入八八會館遭逼退，當時陳檡文辯稱時任警政委員，要打聽白狼張安樂情資，因此才會到八八會館與「鱸鰻」林秉文接觸，不過警政署出面，表示陳檡文並未事前申報不符規定，成為陳檡文被逼退的重要理由。