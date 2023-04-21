遊戲橘子捐隔離衣給台大 竟遭出貨商不肖員工魚目混珠

上市遊戲商遊戲橘子前年6月疫情期間，好心採購15萬件醫療用隔離衣捐贈給台大醫院，不料向某間機能性紡織品上市大廠的子公司下單後，子公司陳姓承辦人疑似交不出貨，涉嫌以未經衛福部專案許可的他牌隔離衣魚目混珠。檢調今兵分9路，搜索、約談陳女、子公司郭姓主管及濫竽充數的雜牌廠商共5人，全案依涉犯醫療器材管理法冒用合法醫療器材名稱罪，及刑法虛偽標記罪嫌偵辦中。

2021年6月2日，遊戲橘子基於疫情嚴峻，全國醫療院所儲備資源皆快速消耗、醫護量能持續吃緊，因得知台大醫院光是隔離衣的月需求量就超過 10 萬件，醫療物資消耗極快，董事長劉柏園於是決定捐出 15 萬件醫療級隔離衣給收治大量重症病患的台大醫院，以紓緩其醫療物資壓力。

當時遊戲橘子看上某機能紡織大廠出產，具有衛福部專案許可的隔離衣，於是以700萬元與該大廠旗下子公司簽下訂單，不料子公司承辦人陳女疑似因無法交付足量隔離衣，竟找來未取得專案許可的他牌隔離衣混充交貨。

檢調獲報後，發現陳女混充他牌交貨給遊戲橘子的隔離衣，疑似不只一家，因此今天發動搜索，但全案究竟是陳女自行欺上瞞下，或有更高層授意魚目混珠，尚待檢調進一步釐清職偵辦。