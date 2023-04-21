快訊

赴新加坡與老友會面！侯友宜見星國副總理 黃循財：聊得很開心

iPhone解鎖密碼外流就救不回來！竊賊靠1招「永遠鎖死Apple ID」 蘋果官方也沒招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊戲橘子捐隔離衣給台大 竟遭出貨商不肖員工魚目混珠

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

上市遊戲商遊戲橘子前年6月疫情期間，好心採購15萬件醫療用隔離衣捐贈給台大醫院，不料向某間機能性紡織品上市大廠的子公司下單後，子公司陳姓承辦人疑似交不出貨，涉嫌以未經衛福部專案許可的他牌隔離衣魚目混珠。檢調今兵分9路，搜索、約談陳女、子公司郭姓主管及濫竽充數的雜牌廠商共5人，全案依涉犯醫療器材管理法冒用合法醫療器材名稱罪，及刑法虛偽標記罪嫌偵辦中。

2021年6月2日，遊戲橘子基於疫情嚴峻，全國醫療院所儲備資源皆快速消耗、醫護量能持續吃緊，因得知台大醫院光是隔離衣的月需求量就超過 10 萬件，醫療物資消耗極快，董事長劉柏園於是決定捐出 15 萬件醫療級隔離衣給收治大量重症病患的台大醫院，以紓緩其醫療物資壓力。

當時遊戲橘子看上某機能紡織大廠出產，具有衛福部專案許可的隔離衣，於是以700萬元與該大廠旗下子公司簽下訂單，不料子公司承辦人陳女疑似因無法交付足量隔離衣，竟找來未取得專案許可的他牌隔離衣混充交貨。

檢調獲報後，發現陳女混充他牌交貨給遊戲橘子的隔離衣，疑似不只一家，因此今天發動搜索，但全案究竟是陳女自行欺上瞞下，或有更高層授意魚目混珠，尚待檢調進一步釐清職偵辦。

上市遊戲商遊戲橘子前年6月疫情期間，好心採購15萬件醫療用隔離衣捐贈給台大醫院。圖／聯合報系資料照片
上市遊戲商遊戲橘子前年6月疫情期間，好心採購15萬件醫療用隔離衣捐贈給台大醫院。圖／聯合報系資料照片

隔離 台大醫院 疫情

延伸閱讀

全球人壽「服務接班人計畫 」 新鮮人月收上看6萬

MLB／為日本征戰經典賽人氣旺 努特巴爾首獲日糖果大廠代言

台大醫院內拍片遭控「只想當網紅」 女實習生怒告男醫師結果出爐

反對國中男生施打H P V疫苗 鄉民告嘉義市衛生局草菅人命

相關新聞

開51槍少年槍手庭訊態度配合 嬤在庭上傷心苦勸「要講實在話」

新北市土城區一間當舖昨遭人連開51槍，槍手劉姓少年得手後攜槍投案，新北地院少年法庭今開庭審理後裁定收容。據了解，少年偵訊...

為蒐集黑幫資料 警政署放寬警察與特定對象交往規定

警政署傍晚發布消息，將放寬警察人員與特定對象接觸交往規定，過去警方規定與黑道等特定對象接觸時，必須先向上級警官報備，警政...

影／明德外役監強盜犯脫逃 獄方這樣說

台南明德外役監又傳人犯脫逃，有強盜前科的37歲男子張天昊，利用在監獄噴灑農藥時脫逃，刑事局緊急發布要犯查緝專刊追捕。獄方...

遊戲橘子捐隔離衣給台大 竟遭出貨商不肖員工魚目混珠

上市遊戲商遊戲橘子前年6月疫情期間，好心採購15萬件醫療用隔離衣捐贈給台大醫院，不料向某間機能性紡織品上市大廠的子公司下...

土城少年槍手稱律師「上網找的」 背景曝光大有來頭

新北市土城區一間當舖昨遭人連開51槍，槍手劉姓少年得手後攜槍投案，還在前往警局的路上打電話聯繫律師，今少年委任的徐姓律師...

嘉義3死家暴凶殺案 檢警相驗：妻身中14刀

嘉義縣水上鄉南鄉村男殺害妻兒造成3死1重傷悲劇，嘉義地檢署檢察官和法醫今天下午進行相驗，妻子林女有14處刀傷，致命傷在胸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦