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土城少年槍手稱律師「上網找的」 背景曝光大有來頭
新北市土城區一間當舖昨遭人連開51槍，槍手劉姓少年得手後攜槍投案，還在前往警局的路上打電話聯繫律師，今少年委任的徐姓律師曝光，背景有來頭，是轟動一時的台版柬埔寨案主嫌之一「茶董」陳樺韋的辯護人，但在偵查結束後雙方解除委任關係。
警方查出，劉姓少年前天從中和住處搭計程車外出，疑似在昨天凌晨先到土城一處停車場取槍後再到另一處籃球場等待天亮，才攔計程車到當舖前開槍，並搭同一輛計程車到派出所投案，途中致電律師請求協助辯護。
劉姓少年致電的徐姓律師態度低調，只說少年稱是在網路上查到他的名字，「我不認識他，還是到現場才知道他是未成年」，劉姓少年態度沈穩，並未多說什麼，其餘問題基於案件仍在偵查中不便透露。
據了解，徐姓律師也是日前轟動台灣社會的台版柬埔寨案主嫌「茶董」陳樺韋委任律師，該案目前仍在士林地方法院以矚重訴字審理中，但雙方已在案件偵查階段結束後解除委任關係。
劉姓少年昨晚由警方先帶到新北地檢署以證人身份接受應訊，隨後再由警方移送到少年法庭審訊，少年在庭上態度配合，阿嬤全程陪同開庭，在庭上難過苦勸他「要講實在話」，但他仍在庭上稱自己說的都是實話，是因與當舖有仇才會開槍，少年法庭審訊後，裁定收容。
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