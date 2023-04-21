開51槍少年槍手庭訊態度配合 嬤在庭上傷心苦勸「要講實在話」

新北市土城區一間當舖昨遭人連開51槍，槍手劉姓少年得手後攜槍投案，新北地院少年法庭今開庭審理後裁定收容。據了解，少年偵訊時態度配合，阿嬤全程陪同，苦勸少年「要講實在話」，但少年仍堅稱自己說實話，與當舖有仇才開槍，新北地方法院少年法庭審理後裁定收容。

警方查出，劉姓少年前天從中和住處搭計程車外出，疑似先在昨天凌晨2時許又攔計程車到土城區青隆路一處停車場取槍，又跑到青仁路一處籃球場等到天亮後，隨機又攔一輛計程車到土城四川路持槍向土城當舖連開51槍後，再搭同一輛計程車直奔板橋警分局大觀派出所投案。

劉姓少年昨晚由警方先帶到新北地檢署以證人身份接受應訊，隨後再由警方移送到少年法庭審訊，少年在庭上態度配合，阿嬤全程陪同開庭，在庭上難過苦勸他「要講實在話」，但他仍在庭上稱自己說的都是實話，是因與當舖有仇才會開槍，少年法庭審訊後，裁定收容。