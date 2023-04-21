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開51槍少年槍手庭訊態度配合 嬤在庭上傷心苦勸「要講實在話」
新北市土城區一間當舖昨遭人連開51槍，槍手劉姓少年得手後攜槍投案，新北地院少年法庭今開庭審理後裁定收容。據了解，少年偵訊時態度配合，阿嬤全程陪同，苦勸少年「要講實在話」，但少年仍堅稱自己說實話，與當舖有仇才開槍，新北地方法院少年法庭審理後裁定收容。
警方查出，劉姓少年前天從中和住處搭計程車外出，疑似先在昨天凌晨2時許又攔計程車到土城區青隆路一處停車場取槍，又跑到青仁路一處籃球場等到天亮後，隨機又攔一輛計程車到土城四川路持槍向土城當舖連開51槍後，再搭同一輛計程車直奔板橋警分局大觀派出所投案。
劉姓少年昨晚由警方先帶到新北地檢署以證人身份接受應訊，隨後再由警方移送到少年法庭審訊，少年在庭上態度配合，阿嬤全程陪同開庭，在庭上難過苦勸他「要講實在話」，但他仍在庭上稱自己說的都是實話，是因與當舖有仇才會開槍，少年法庭審訊後，裁定收容。
劉姓少年的雙親在他小時候就離婚，而父親也常進出監獄，是轄區治安顧慮人口，現因毒品案在監，要至2026年才刑滿出獄，從小由阿嬤隔代教養長大。他自幼就常讓阿嬤擔心，警方也常因少年犯下的問題進出他家。
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