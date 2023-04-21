快訊

星宇空姐受訓甜美笑容紅到國外 獲選《衛報》最佳照片

下午拜會重要「星國友人」？ 侯友宜臨時改行程快閃

辛龍不滿前老闆出書消費愛妻劉真 怒告求償399萬判決出爐

嘉縣男殺妻兒3死1重傷 離婚不成釀憾事

中央社／ 嘉義縣21日電

嘉義縣水上鄉南鄉村傳凶殺案，男子涉嫌殺妻兒後再自戕，造成3死1重傷悲劇。聯合報記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣水上鄉南鄉村傳凶殺案，男子涉嫌殺妻兒後再自戕，造成3死1重傷悲劇。聯合報記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣吳姓男子今天涉嫌持刀殺害妻兒後自戕，造成3死1重傷。死亡的吳姓夫婦原本於17日協議離婚，因當天為了兒子監護權爭吵沒有簽署，吳男卻在今天要與全家同歸於盡。

警方表示，38歲、涉嫌行凶的吳男平時從事聚寶盆等藝品製作，與30歲妻子林女育有一對10歲、8歲兒子，平時住在水上鄉南鄉村一處3樓加蓋的透天厝，房屋由林女母親所購買，屋內還住著林女的妹妹及弟弟。

警方指出，吳男與林女近來因感情生變，時常爭吵，吳男一度動手打林女，林女肢體受傷就醫，醫院通報家暴案件；雙方近來也因此鬧離婚，分居中，吳男住在他處。

警方說，吳男於凌晨3時多，曾傳訊息告知住在中埔鄉的父親及兄弟姊妹，準備與林女及2個小孩同歸於盡，吳男父親清晨5時多看到訊息，緊急向警方報案，由員警陪同前往查看，發現吳男全身是血倒臥在門前庭院，脖子、左手有刀傷，已明顯死亡。

警方隨即進入屋內的2樓臥室，發現8歲的男童臉色蒼白坐在地板，左側頸部有穿刺傷、身體左側都是血跡，由救護人員緊急送醫，目前在加護病房觀察中，有生命危險。

另外，林女及10歲男童，2人左側頸部都有刀傷，均明顯死亡，現場相當凌亂、血跡斑斑，警方在床上找到疑為行凶的工具長約25公分的水果刀。

嘉義地檢署主任江金星告訴中央社記者，檢警於下午會同法醫前往嘉義市立殯儀館相驗，因涉及命案，預計下週解剖，除了確認致命傷外，將會採集檢體，釐清林女及小孩體內是否有遺留毒藥物。

嘉義 兒子

延伸閱讀

蛋糕放到過期⋯小氣尪為省錢竟拿給她吃！網炸鍋狂勸離婚

懷胎5月撐不下去想住院 夫卻稱「客人才重要」讓人妻心死離婚

乾旱轉豪雨 嘉縣啟動防汛措施整備

知性女星不忍了暴打仇家 軟飯尪出軌3年還逼離婚！

相關新聞

開51槍少年槍手庭訊態度配合 嬤在庭上傷心苦勸「要講實在話」

新北市土城區一間當舖昨遭人連開51槍，槍手劉姓少年得手後攜槍投案，新北地院少年法庭今開庭審理後裁定收容。據了解，少年偵訊...

影／土城當鋪連開51槍 少年槍手半夜搭小黃取槍畫面嚗光！

新北市土城區一間當舖昨遭人連開51槍，槍手劉姓少年得手後攜槍投案，新北地院少年法庭今開庭審理後裁定收容。而少年槍手昨天半...

男子不滿遭追債刺死朋友逃亡24年 追訴權時效屆滿前落網被判12年

屏東現年71歲的劉姓男子於1998年6月與潘姓友人因金錢糾紛發生衝突，他一怒之下拿起剪裁布料的大剪刀朝對方胸口、軀幹刺擊...

嘉縣男殺妻兒3死1重傷 離婚不成釀憾事

嘉義縣吳姓男子今天涉嫌持刀殺害妻兒後自戕，造成3死1重傷。死亡的吳姓夫婦原本於17日協議離婚，因當天為了兒子監護權爭吵沒...

嘉義3死1傷人倫悲劇 學者：家庭要與外界多互動

嘉義縣水上鄉南鄉村傳凶殺案，男子涉嫌殺妻兒後再自戕，造成3死1重傷悲劇，嘉義大學輔導與諮商學系家庭與社區諮商中心主任盧鴻...

土城少年槍手今裁定收容 送他千萬公寓的阿嬤撇清：不認識他

新北市土城區四川路一間當鋪昨遭連開51槍，槍手17歲劉姓少年犯案後旋即攜槍，赴板橋分局大觀派出所投案，警詢後昨 依槍砲彈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦