嘉縣男殺妻兒3死1重傷 離婚不成釀憾事

嘉義縣水上鄉南鄉村傳凶殺案，男子涉嫌殺妻兒後再自戕，造成3死1重傷悲劇。聯合報記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣吳姓男子今天涉嫌持刀殺害妻兒後自戕，造成3死1重傷。死亡的吳姓夫婦原本於17日協議離婚，因當天為了兒子監護權爭吵沒有簽署，吳男卻在今天要與全家同歸於盡。

警方表示，38歲、涉嫌行凶的吳男平時從事聚寶盆等藝品製作，與30歲妻子林女育有一對10歲、8歲兒子，平時住在水上鄉南鄉村一處3樓加蓋的透天厝，房屋由林女母親所購買，屋內還住著林女的妹妹及弟弟。

警方指出，吳男與林女近來因感情生變，時常爭吵，吳男一度動手打林女，林女肢體受傷就醫，醫院通報家暴案件；雙方近來也因此鬧離婚，分居中，吳男住在他處。

警方說，吳男於凌晨3時多，曾傳訊息告知住在中埔鄉的父親及兄弟姊妹，準備與林女及2個小孩同歸於盡，吳男父親清晨5時多看到訊息，緊急向警方報案，由員警陪同前往查看，發現吳男全身是血倒臥在門前庭院，脖子、左手有刀傷，已明顯死亡。

警方隨即進入屋內的2樓臥室，發現8歲的男童臉色蒼白坐在地板，左側頸部有穿刺傷、身體左側都是血跡，由救護人員緊急送醫，目前在加護病房觀察中，有生命危險。

另外，林女及10歲男童，2人左側頸部都有刀傷，均明顯死亡，現場相當凌亂、血跡斑斑，警方在床上找到疑為行凶的工具長約25公分的水果刀。

嘉義地檢署主任江金星告訴中央社記者，檢警於下午會同法醫前往嘉義市立殯儀館相驗，因涉及命案，預計下週解剖，除了確認致命傷外，將會採集檢體，釐清林女及小孩體內是否有遺留毒藥物。