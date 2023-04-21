影／土城當鋪連開51槍 少年槍手半夜搭小黃取槍畫面嚗光！

新北市土城區一間當舖昨遭人連開51槍，槍手劉姓少年得手後攜槍投案，新北地院少年法庭今開庭審理後裁定收容。而少年槍手昨天半夜疑似搭計程車到土城區一處停車場取槍畫面也嚗光。警方專案小組正循線追查槍枝來源及幕後藏鏡人。

新北市19日、20日連兩天發生重大槍擊案，據了解，這兩起槍擊案疑似竹聯幫弘仁會與華山幫之間，疑有毒品、詐騙金源糾紛，釀成幫派街頭火併衝突。

17歲劉姓少年背著裝有步槍的袋子，昨天上午8時許，在土城區青仁路隨手攔了一輛計程車，表示要前往土城四川路一間當舖，涉嫌朝當舖連51槍，開槍後搭計程車奔板橋警分局大觀出所投案並繳出一把作案用改造衝鋒槍。

據了解，警方查出劉姓少年前天從中和住處搭計程車外出，疑似先在昨天凌晨2時許又攔計程車到土城區青隆路一處停車場取槍，又跑到青仁路一處籃球場等到天亮後，隨機又攔一輛計程車到土城四川路持槍犯案後，再搭同一輛計程車直奔板橋警分局大觀派出所投案。