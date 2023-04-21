新北連2天槍擊 陳建仁要求新北市府負起責任、警政署徹查

新北連2天發生槍擊案，對於治安造成嚴重挑釁，行政院長陳建仁今出席桃園石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮表示，已經要求警政署要來全力支援，徹查嚴辦，也希望新北市政府能夠負起責任。

新北繼板橋區19日凌晨發生槍擊案後，昨土城區又有少年至當舖開槍，48小時內發生2起槍擊案，外界痛批新北治安已亮起紅燈，陳建仁表示，新北發生槍擊事件，而且在光天化日、眾目睽睽下舉槍射擊，這確實是一個對治安嚴重的挑釁，對新北的治安，大家都相當地憂心。