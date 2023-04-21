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男涉毒品案被判7年待執行 四處躲摩鐵販毒牟利罪加一等

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

31歲袁姓男子因涉毒品案件，被判7年徒刑待執行，卻躲在台南東區摩鐵內涉販毒牟利，昨天被警方緝捕到案。圖／讀者提供
31歲袁姓男子因涉毒品案件，被判7年徒刑待執行，卻躲在台南東區摩鐵內涉販毒牟利，昨天被警方緝捕到案。圖／讀者提供

31歲袁姓男子因涉毒品案件，被判7年徒刑待執行，卻躲在台南東區摩鐵內涉販毒牟利。台南市警二分局經一個多月跟監、蒐證，昨天持搜索票前往摩鐵，將他緝捕到案，並在浴室角落起獲安非他命、大麻及毒品咖啡包等物，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌將他送辦。

台南市警二分局偵查隊3月偵辦毒品案件溯源時，得知袁男涉販賣毒品，報請台南地檢署指揮偵辦。偵查過程中發現，他涉毒品案件同為市警六分局監控中，兩分局情資整合，通力合作，掌握其行蹤。

警方調查，袁男前因另涉毒品案件，經判處7年有期徒刑待執行，因而四處躲藏在各旅宿、汽車旅館，且還持續販毒牟利，嚴重危害國人身心健康。

經一個多月跟監、蒐證，警方下午4時許持搜索票、拘票前往東區摩鐵內，將他緝捕到案，並在旅館房間內起獲安非他命17包(58公克）、大麻5包(8公克)及毒品咖啡包32包(114公克)等毒品證物。

警方將他帶回調查，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，並依毒品危害防制條例罪嫌，將他移送法辦，並將持續擴大追查毒品來源。

警方在袁男躲藏摩鐵內浴室角落起獲安非他命、大麻及毒品咖啡包等毒品證物。圖／讀者提供
警方在袁男躲藏摩鐵內浴室角落起獲安非他命、大麻及毒品咖啡包等毒品證物。圖／讀者提供

毒品 台南 摩鐵

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