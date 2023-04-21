17歲少年刺青包手 持步槍掃射土城當舖今上午裁定收容

劉姓少年昨天上午8時許涉嫌持改造步槍朝土城一間當舖掃射後搭計程車投案，先被移送地檢署以證人身分接受檢方訊問，今天凌晨再送少年法庭處理。新北地方法院少年法庭開庭後上午裁定收容。

昨天上午八點多，17歲劉姓少年背著裝有改造衝鋒槍的袋子，從計程車下車後，掏出衝鋒槍對著土城區四川路一間當鋪開始掃射，連開51槍後從容上車，影片網路瘋傳，引發民眾熱議，質疑掃黑打假的。

劉姓少年上車後，要求運將將車開往板橋分局大觀派出所投案，警方查扣一把改造衝鋒槍、兩個無子彈的彈匣，他供稱因與當鋪有私人糾紛才開槍，但未獲採信，詢後依槍砲等罪移送，由新北地檢署檢察官先以證人身分訊問至今天凌晨0時後，才移送少年法庭。

劉姓少年在地檢署移送複訊時面對媒體詢問未說話，但年僅17歲的他左手卻有刺青包手，格外引人注目。少年法庭今上午開庭審理，稍早裁定收容。

24歲林男前天載17歲吳姓少年開車行經台北市中山區雙城街，涉嫌對著一輛豐田保母車開槍，再追到新北市板橋長江路、民生路口及文化路，前後一共開13槍，隨後攜槍投案，檢方訊後聲押林男獲准，吳姓少年裁定收容。

檢警調查兩起搶案可能有關。據悉，前天開槍的林男與吳姓少年有竹聯幫明仁會背景，與弘仁會都是仁堂體系，一度傳聞是「網內互打」，但被開槍的當舖登記人又註記是華山幫，是土城在地知名幫派，檢警正釐清三方關係。初步研判，兩起槍擊事件，疑與基隆地檢署日前指揮刑事局、雙北警方破獲製毒工廠，查扣近一噸毒品原料有關。