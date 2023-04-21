網傳被開51槍土城當舖 日前也曾遭槍手連開3槍

新北市土城區一間當舖昨遭人連開51槍，17歲劉姓槍手得後搭計程車攜槍投案，警方專案小組不排除是幫派惡鬥引起。記者王長鼎／翻攝

新北市土城區一間當舖昨遭人連開51槍，槍手得後攜槍投案，但昨天網路上也傳出另一段影片，疑似今年4月中該當舖也曾遭槍手連開3槍。警方獲悉漏夜查證無接獲報案紀錄，並表示已鎖定特定犯嫌，將積極查緝到案。

新北市19日、20日連兩天發生重大槍擊案，據了解，這兩起槍擊案疑似竹聯幫弘仁會與華山幫之間，疑有毒品、詐騙金源糾紛，釀成幫派街頭火併衝突。

新北市土城區一間當舖昨遭人連開51槍，昨晚網路上又流傳一段開槍畫面，遭槍擊的當鋪似乎不是第一次被開槍，依影片畫面，一名男子持槍朝當舖大門開3槍後逃離，還被拍下影片放上網路，並嗆聲，「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2，還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」。

有關網路臉書社團流傳的影片，轄區土城警分局查證無接獲報案紀錄，警方表示，昨天當舖發生槍擊案件後，土城警分局也到現場查訪周遭商家及住戶，查證約在數天前有發生影片內之情事，初步確認該起開槍案件發生時間為今年4月中旬，經鑑識小組執行現場勘察，大門3個彈著點均未貫穿，初步研判該槍枝殺傷力極低，為空氣手槍可能性較大，分局專案小組已鎖定特定犯嫌，將積極查緝到案。