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影／台南竹聯幫涉詐騙、暴力恐嚇取財 警掃蕩信堂護法等20多人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

自稱「竹聯幫信堂」組織橫行台南設局詐騙、暴力討債。刑事局與台南警方整合黑幫情資、結合台北市、嘉義縣等地友軍昨天兵分12路，在新北、苗栗與台南等地逮捕42歲蔡姓、35歲程姓為首8名嫌犯到案、追捕在逃10多名共犯，「成功掃蕩幫派惡行」。

台南市永康警分局偵查隊長邱緯賓表示，蔡姓主嫌藉「竹聯幫信堂台南分堂護法」程嫌在台南地區勢力，吸收旗下小弟，擔任幕後老大，程任組織幹部共組暴力、恐嚇取財集團，招攬20幾名小弟，外出火拚攜帶刀槍等武器，以詐欺大筆借款及貨物後再以敲詐勒索，或以暴力、持槍恐嚇等方式逼迫被害人自認損失，牟取暴利。

邱緯賓表示，蔡、程2嫌「窮凶惡極，設局多名被害人，除巧立名目進行敲詐勒索更以恐嚇、毆打、妨害自由等暴力手段恐嚇取財」，案經刑事局偵一大隊掌握蔡嫌犯罪事證，永康分局、刑大偵四隊程姓犯嫌情資整合結合一分局、台北市刑大、嘉義縣刑大、台南市調處等單位共組專案小組並提報蔡、程2嫌為治平專案對象報請檢方偵辦。

專案小組多日蒐證後持搜索票前往蔡、程2嫌及旗下小弟等人活動據點、住居所等12處搜索，查扣本票、權利車讓渡書、帳簿及提款卡1批、斧頭、狼牙棒、涉案手機12支、武士刀2把、各式刀械4把、瓦斯槍、鎮暴槍、信號槍、甩棍、愷他命4包等證物，逮獲蔡、程及旗下小弟共8人到案，全案依組織犯罪條例、槍砲、恐嚇取財等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並追查在逃共犯。

永康分局長甘炎民表示，成功破案除永康分局專案小組不斷努力，更要感謝刑事局、台北市警局、台南市刑大等單位合作，共同掃蕩黑幫暴力集團，阻止持續犯案取財，造成民眾不安，也遏止黑幫勢力危害地區，呼籲民眾發現黑幫犯罪勇於舉報。

南北警合力破獲台南竹聯幫組織20多人暴力恐嚇取財。記者周宗禎／翻攝
南北警合力破獲台南竹聯幫組織20多人暴力恐嚇取財。記者周宗禎／翻攝
南北警合力破獲台南竹聯幫組織20多人暴力恐嚇取財。記者周宗禎／翻攝
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南北警合力破獲台南竹聯幫組織20多人暴力恐嚇取財。記者周宗禎／翻攝
南北警合力破獲台南竹聯幫組織20多人暴力恐嚇取財。記者周宗禎／翻攝
南北警合力破獲台南竹聯幫組織20多人暴力恐嚇取財。記者周宗禎／翻攝
南北警合力破獲台南竹聯幫組織20多人暴力恐嚇取財。記者周宗禎／翻攝

台南 恐嚇 北市

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