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水上鄉男殺妻兒人倫悲劇 倖存8歲童頸有勒痕刀傷尚未脫險

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉驚傳男持刀殺妻兒後輕生造成3死一重傷人倫悲劇，倖存男童被送到嘉義市聖馬爾定醫院搶救，男童左頸有穿刺傷、頸部疑有勒痕，目前開刀搶救中，尚未脫離險境。

聖馬爾定醫院急診室主任醫師陳鴻文表示，早上7時左右小朋友到院時，意識清楚，沒有哭鬧，胸部有大片血跡，左頸部有處穿刺傷、造成右側氣血胸、臉有發紺現象，電腦斷層檢視沒有傷及動脈，緊急送開刀房搶救中，目前尚未脫離險境。

在吳姓男童身上發現左頸部一處穿刺傷，發紺現象疑似勒頸造成。醫師表示，幸好未傷及大動脈，但受傷處是比較重要部位，全力搶救中 。

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嘉義市聖馬爾定醫院急診室醫師表示男童左頸部有處穿刺傷。記者李宗祐／攝影
嘉義市聖馬爾定醫院急診室醫師表示男童左頸部有處穿刺傷。記者李宗祐／攝影

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