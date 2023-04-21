少年槍手引熱議 律師：幫派最喜歡培養青少年「完美的免洗筷」

新北市昨天發生17歲少年槍手持槍掃射當鋪案。記者王長鼎／翻攝

新北市昨天發生17歲少年槍手持槍掃射當鋪案，律師林智群在臉書「林智群律師（klaw）」表示，幫派最喜歡培養青少年，根本就是完美的免洗筷。

新北市土城區四川路一間當鋪昨天上午8時許，遭17歲劉姓少年連開51槍，少年犯案後攜槍投案，警方詢後依槍砲彈藥管制條例、少年事件處理法等罪嫌，移送新北地院少年法庭審理並建請收容。

林智群說，未成年槍手光天化日下開槍，中間還換彈夾，非常冷靜，也不傷其他無辜民眾，開完槍後直接上原來的計程車到派出所投案，果不其然是少年。幫派最喜歡培養青少年，青少年容易滿足，給點小惠例如買車、買表，就跟你走了。

他表示，發生事情時，少年犯處理程序也跟一般人不一樣，不能羈押，只能收容，14至18歲得減刑一次，投案也可以爭取減刑。如果犯最重本刑10年以下的罪，法院還可以審酌免刑。「根本就是完美的免洗筷」。

有網友說，「我之前就是在收容中心教這些收容的青少年。他們很多都社會化太久了，很不容易導正，為了不讓這些組織聯繫到這些好不容易脫離的孩子，中心需要有很多的資源跟人力。孩子很多都食髓知味，只看重物質的享受就誤入歧途」。

網友說，「老大通常都提前出國才有不在場證明，電影都這樣演」、「台灣人的土豆，這不是就來了啊」、「詐騙集團也是用國中生搞詐騙」。