未成年槍手涉新北2槍案 警專案小組追幕後集團

新北市接連發生2起槍擊案，新北市政府警察局長廖訓誠今天晚間帶隊執行全市擴大臨檢勤務，而新北市副市長謝政達談及2案涉開槍者都未成年時說，警方有專案小組追查幕後集團。

台北市與新北昨天陸續發生2起槍擊案，犯嫌分別在台北中山區和新北板橋區開槍；新北某當鋪今天也被槍手掃射，由於2名槍手都未成年，引發關注。

新北規劃晚間9時到明天凌晨1時全市擴大臨檢，謝政達接受媒體聯訪說，這兩天發生槍擊案，造成民眾不安，正在出訪新加坡的新北市長侯友宜要求警察局擴大臨檢幫派分子常出沒與易滋事地點、強力掃蕩，減少幫派滋事案件。

謝政達表示，除擴大臨檢達壓制效果，運用未成年槍手犯案部分，警方另有專案小組調查，一定深入追究並全力打擊幕後犯罪集團，查出線索並打擊所有犯罪行為。

廖訓誠說，絕對無法容許這麼囂張的行徑，警方絕對強力壓制及打擊黑幫或其他暴力犯罪等，揪出藏鏡人繩之以法。