快訊

獨／郭台銘悄悄到高雄 踏入綠營票倉搏感情

載到槍手又遇塞車逃不了…運將親眼目睹「開51槍」 嚇到踩油門都卡住

「星艦」歷史性首次升空數分鐘爆炸 SpaceX曝原因

新北當鋪遭掃射 17歲犯嫌稱有糾紛才開槍洩憤

中央社／ 新北20日電

新北市今天發生少年槍手持槍掃射當鋪案，警方晚間表示，劉姓犯嫌是隨機攔搭計程車到現場開槍，再搭同輛計程車向警方投案，劉嫌供稱與當鋪有糾紛才開槍洩憤。

新北市土城區四川路某當舖今天上午約8時許，尚未開門營業突遭人朝鐵捲門開槍。依據路過的騎士拍攝的行車記錄器畫面，當時正逢上班交通尖峰期，17歲劉姓犯嫌搭乘計程車從土城區往板橋區方向到達現場。

根據記錄器畫面顯示，計程車靠邊停在當鋪前面，劉嫌下車時，剛好有數名女性路人經過人行道，計程車後方也有機車騎士，周邊還有公車與轎車。當時劉嫌一下車，車門沒有關上就持疑似改造衝鋒槍，在眾目睽睽下朝當鋪鐵捲門連續一陣掃射。

畫面顯示，案發時連續的巨大槍聲，嚇得路人女子摀住耳朵閃避，距離犯嫌只有約5公尺的機車騎士也趕快鑽往空位躲避。劉嫌將第一個彈匣射完後，又更換另一個彈匣持續掃射，事後再搭同輛計程車離去。

警方指出，鑑識小組在鐵捲門採集到51處彈孔，當鋪前機車採集到14處彈孔，現場共留下65處彈孔。劉嫌供稱，他上午在土城區的重劃區隨機攔搭計程車前往當舖。

警方晚間告訴中央社記者，犯嫌前往大觀派出所投案後，改造衝鋒槍與彈匣被扣留。計程車司機飽受驚嚇，經調查與詢問後離去。

至於槍枝來源，警方表示，犯嫌推給已經過世的人。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送新北檢偵辦，同時將鑑定槍枝，深入查證劉嫌說詞，調查背後真正原因及槍枝來源。

計程車 當鋪

延伸閱讀

載到槍手又遇塞車逃不了 運將嚇到不敢動「連踩油門都卡住」

朝當鋪開51槍後攜槍投案 17歲槍手移送少年法庭審理

持改造衝鋒槍掃射當舖51槍 嬤嘆少年槍手從小不乖「常讓她擔心」

竹聯幫仁堂內鬨卻將華山幫堂口捲入？少年槍手疑成幕後藏鏡人護身符

相關新聞

載到槍手又遇塞車逃不了…運將親眼目睹「開51槍」 嚇到踩油門都卡住

新北市土城區四川路1間當鋪今上午8時許遭開51槍，劉姓未成年槍手隨後攜槍赴板橋分局大觀派出所投案，當時他搭著計程車犯案，...

雙北黑幫糾紛兩天開60多槍 疑與宜蘭、汐止製毒工廠被抄有關

雙北市連續兩天發生槍擊案，昨天（19日）華山幫從台北市一路狙擊弘仁會角頭座車，連開13槍，今天（20日）弘仁會持改造衝鋒槍朝華山幫經...

持改造衝鋒槍掃射當舖51槍 嬤嘆少年槍手從小不乖「常讓她擔心」

新北市土城區四川路一間當鋪今早8時許遭連開51槍，開槍的17歲劉姓少年隨後攜槍投案，據了解，劉姓少年的父親因毒品案正在坐...

掃射當鋪留65彈孔 17歲槍手將槍枝來源推給「他」

新北市某當鋪今天遭17歲劉姓少年持槍掃射後，劉嫌帶槍投案。警方指出，槍枝來源，劉嫌推給已過世的人；對於槍擊疑與製毒工廠遭...

朝當鋪開51槍後攜槍投案 17歲槍手移送少年法庭審理

新北市土城區四川路一間當鋪今早8時許遭連開51槍，槍手17歲劉姓少年犯案後旋即攜槍，赴板橋分局大觀派出所投案，警方詢後依...

竹聯幫仁堂內鬨卻將華山幫堂口捲入？少年槍手疑成幕後藏鏡人護身符

新北市兩日傳槍擊案，24歲林姓男子昨天帶年僅15歲的吳姓少年在台北市中山區朝車輛開槍後追逐到板橋又開槍，今天上午一名17...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦