新北當鋪遭掃射 17歲犯嫌稱有糾紛才開槍洩憤

新北市今天發生少年槍手持槍掃射當鋪案，警方晚間表示，劉姓犯嫌是隨機攔搭計程車到現場開槍，再搭同輛計程車向警方投案，劉嫌供稱與當鋪有糾紛才開槍洩憤。

新北市土城區四川路某當舖今天上午約8時許，尚未開門營業突遭人朝鐵捲門開槍。依據路過的騎士拍攝的行車記錄器畫面，當時正逢上班交通尖峰期，17歲劉姓犯嫌搭乘計程車從土城區往板橋區方向到達現場。

根據記錄器畫面顯示，計程車靠邊停在當鋪前面，劉嫌下車時，剛好有數名女性路人經過人行道，計程車後方也有機車騎士，周邊還有公車與轎車。當時劉嫌一下車，車門沒有關上就持疑似改造衝鋒槍，在眾目睽睽下朝當鋪鐵捲門連續一陣掃射。

畫面顯示，案發時連續的巨大槍聲，嚇得路人女子摀住耳朵閃避，距離犯嫌只有約5公尺的機車騎士也趕快鑽往空位躲避。劉嫌將第一個彈匣射完後，又更換另一個彈匣持續掃射，事後再搭同輛計程車離去。

警方指出，鑑識小組在鐵捲門採集到51處彈孔，當鋪前機車採集到14處彈孔，現場共留下65處彈孔。劉嫌供稱，他上午在土城區的重劃區隨機攔搭計程車前往當舖。

警方晚間告訴中央社記者，犯嫌前往大觀派出所投案後，改造衝鋒槍與彈匣被扣留。計程車司機飽受驚嚇，經調查與詢問後離去。

至於槍枝來源，警方表示，犯嫌推給已經過世的人。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送新北檢偵辦，同時將鑑定槍枝，深入查證劉嫌說詞，調查背後真正原因及槍枝來源。