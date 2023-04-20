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載到槍手又遇塞車逃不了…運將親眼目睹「開51槍」 嚇到踩油門都卡住

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載到槍手又遇塞車逃不了…運將親眼目睹「開51槍」 嚇到踩油門都卡住

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市土城區四川路1間當鋪今上午8時許遭開51槍，劉姓未成年槍手隨後攜槍赴板橋分局大觀派出所投案，當時他搭著計程車犯案，運將看著他開完槍，嚇得在駕駛座不敢移動，被警方傳喚說明時仍餘悸猶存。

60歲徐姓男運將平時都在板橋、土城一帶攬客或是等待派遣，今上午先接到派遣，載送2名預約乘客到土城青仁路，在路旁休息時，劉姓少年走到他車旁，直接開門上車並詢問「土城四川路去嗎？」徐男應允後便將劉姓少年載至當鋪前。

由於時值上班時間，車子走走停停，劉姓少年還詢問可否開快點，等到車子抵達當鋪前，劉姓少年旋即下車，拿出改造衝鋒槍對著鐵門掃射51槍後，又立刻回頭上車。

看到劉姓少年開槍，徐男嚇傻，原本想連車資都不要就開走，但因車門沒關又遇到塞車，更怕被遷怒或傷及無辜民眾，徐男只好硬著頭皮繼續等。

劉姓少年花了44秒、開了51槍，上車後只跟徐男說「開到大觀派出所，你知道地址吧？」徐男說當時嚇到一度無法順利踩油門，劉姓少年還強調開快點，前面直接迴轉。

過程中劉姓少年只打一通電話給律師，抵達派出所後他就拿了1千元放在駕駛座旁的置物扶手，並說了聲謝謝後下車。徐男說車資僅3百多。

徐男因為這趟驚魂之行，只想回家休息，但隨後又接到警方通知，要他協助釐清槍擊案過程，但因已經被劉姓少年開槍的行為嚇的無法開車，轉搭計程車到派出所，再由警車載至警局協助。

槍手搭計程車去土城一間當鋪開槍。記者李易昌／翻攝
槍手搭計程車去土城一間當鋪開槍。記者李易昌／翻攝

計程車 運將 槍擊

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