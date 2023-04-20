掃射當鋪留65彈孔 17歲槍手將槍枝來源推給「他」

新北市某當鋪今天遭17歲劉姓少年持槍掃射後，劉嫌帶槍投案。警方指出，槍枝來源，劉嫌推給已過世的人；對於槍擊疑與製毒工廠遭破獲有關的傳言，案件間的關連性不大。

新北市板橋區與土城區交界的某當鋪今天上午遭17歲劉姓少年開槍掃射後，劉嫌帶槍到大觀派出所投案，現場共留下65處彈孔。

板橋警方晚間表示，初步調查，劉姓少年沒有列管幫派分子的背景，他供稱與當鋪負責人有私人恩怨，才會持槍掃射；槍枝來源，他推給已經過世的人。警方晚間將劉嫌移送新北檢，擴大偵辦。

另外，新北市刑大副大隊長龍海光指出，吳姓男子與林姓男子因與人有金錢糾紛，談判未果於19日凌晨，在台北市開槍後，一路追著被害人到新北板橋華江橋上再度開槍。

龍海光指出，2名犯嫌隨後向板橋警方投案，已由新北與台北市警方共同偵辦，移送新北檢方偵訊後收押、收容。

媒體報導，雙北市連2天發生槍擊案，不排除與基隆檢警11日破獲製毒工廠查扣近1噸的毒品原料有關。據了解，此製毒工廠為竹聯幫弘仁會及華山幫有關，遭檢警查獲後產生財損糾紛，再加上疑似也牽扯詐騙金流，雙方鬧糾紛，才有幫派互開槍的舉動。

不過，根據檢警目前掌握證據，專案小組在新北和宜蘭2地破獲的製毒工廠並非弘仁會、華山幫共同經營，「看起來與媒體報導方向不一樣，目前沒有這樣的情形」，專案小組會持續溯源，追查幕後主嫌，並掃蕩可能涉案幫派。

基隆地檢署表示，目前無法證實2案件的彼此關聯性，檢方會持續偵查。

新北市警方晚間指出，當鋪槍擊案與台北市跨河越區開槍案，初步調查沒有毒品交易的具體事證；2案件的關聯不大，媒體的報導應屬臆測。

新北市警察局長廖訓誠表示，近日2起槍擊案，引發社會不良觀感，挑戰公權力及挑戰警察，將全力蒐報幫派不良場所，新北市今晚實施聯合擴大臨檢，掃蕩轄內不良場所與幫派據點。