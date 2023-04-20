持改造衝鋒槍掃射當舖51槍 嬤嘆少年槍手從小不乖「常讓她擔心」

新北市土城區四川路一間當鋪今早8時許遭連開51槍，開槍的17歲劉姓少年隨後攜槍投案，據了解，劉姓少年的父親因毒品案正在坐牢，需關到2026年才會出獄，與妻子早已離異，他從小被祖母隔代教養，祖母嘆劉姓少年從小就不乖，常讓她擔心。

據了解，劉父是治安顧慮人口，常進出監獄，早已與妻子離異，劉姓少年從小隔代教養，祖母說他從小就不是很乖，很頭痛，怕他以後沒成就無依靠，還曾過戶中和南勢角買的1間公寓過戶給他。

而在監的劉父，上個月才寄家書，信中要兒子好好做人、努力向上。但才隔不到一個月，劉姓少年今天疑似受到教唆，拿改造衝鋒槍掃射當鋪，祖母得知後赴警局，向警方表示驚訝孫子不只是不乖，竟壞到去開槍。