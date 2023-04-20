竹聯幫仁堂內鬨卻將華山幫堂口捲入？少年槍手疑成幕後藏鏡人護身符

新北市兩日傳槍擊案，24歲林姓男子昨天帶年僅15歲的吳姓少年在台北市中山區朝車輛開槍後追逐到板橋又開槍，今天上午一名17歲劉姓少年再帶改造步槍朝一間當鋪開槍後向警方投案。

新北地檢署指派重大刑案組主任檢察官楊景舜與組內兩名檢察官組成專案小組指揮警方，認為兩起槍擊案疑似有關，起於金錢糾紛，但因開槍皆為未成年、涉案層級低，檢警想追幕後藏鏡人困難重重。

檢警調查，林男與吳姓少年昨天持有為制式手槍，被開槍的一方為弘仁會成員，而林與吳姓少年為明仁會成員；今天上午劉姓少年則持以道具槍改造的步槍，疑似背後唆使對象為弘仁會成員，但被開槍的當舖登記持有人卻又是註記華山幫，是華山幫在土城的堂口，檢警正釐清三方關係中。

資深檢察官說，由於少年在幫派中層級低、沒有註記，想釐清背後藏鏡人勢必得耗費更多精力，「不能對方說他混哪裡就說他是哪裡的人」，待釐清身份後才能調查動機。

警方初步偵詢，吳、林兩人供稱是因先前遭毆才尋仇，但被開槍的蘇男到案稱是金錢糾紛；檢方複訊後已針對林男聲請收押禁見裁准，吳姓少年也被新北地方法院少年法庭裁定收容；另外今早開槍的劉姓少年仍由警方偵詢中，初步稱是前當舖員工，因不滿被開除才開槍。