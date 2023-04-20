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大樓鄰居吸毒不敢報警 台中議員籲建立快速通報並加重刑責

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市議會定期大會專案報告，市議員張廖乃綸關注公寓大廈內吸食三級毒品K他命產生腐臭味及治安毒品人口管理問題，要求警察局建立更快速的通報查緝管道，並請中央修法加重罰則與刑責，還給民眾安全無毒的社區。

市議員張廖乃綸說，毒品是犯罪的根源，台中市警察局執行第8波安居緝毒專案第一階段，二個星期內就查獲各類毒品案件167件、195人，查扣各級毒品超過一百公斤。警方查緝毒品很辛勞，但也顯示毒品的嚴重性。

近年來，毒品更進入社區，有公寓大廈民眾聞到疑似吸食K他命所散發出的臭味，懷疑鄰居就是吸食K他命的不法分子，擔心危害居家治安，不過，礙於管委會無權強制進入民宅察看，等到通報警察前來，屋內的人可能早已開溜、查無所獲。

市議員江和樹指出，曾有民眾向他反映隔居吸毒，臭味四散，卻不敢報警，唯恐被對方知道。警察局局長李文章說，只要管委會檢舉，警方可以作家戶訪查。

張廖乃綸要求警察局，建立更迅速的通報平台，讓社區管委會、里鄰長及民眾，一旦發現有人疑似吸K菸或施用毒品，都能迅速通報並立即處理。

此外，公寓大廈管理條例也有惡鄰條款，由管委會或管理負責人依區分所有權人會議決議，訴請法院強制要求遷離。但礙於現行法令規定，K他命屬三級毒品，除非持有純質達20公克以上，否則持有持有或施用三、四級毒品僅處以1萬元以上、5萬元以下罰鍰，這樣的罰則根本不痛不癢。張廖乃綸說，警局應積極向中央反映修法，加嚴管制、提高罰則與刑責，盡快讓社區大樓內的毒蟲消失，還給民眾安全生活空間。

市議員張廖乃綸要求警察局建立更快速的通報查緝管道，並請中央修法加重罰則與刑責，還給民眾無毒的社區。記者陳秋雲／攝影
市議員張廖乃綸要求警察局建立更快速的通報查緝管道，並請中央修法加重罰則與刑責，還給民眾無毒的社區。記者陳秋雲／攝影

毒品 警察 公寓 吸毒

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