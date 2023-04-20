轄區陸續傳槍擊案 新北地檢署證實兩起案件「疑似有關」

新北市昨天與今天陸續傳出槍擊案。24歲林姓男子帶著年僅15歲的吳姓少年，昨天凌晨到台北市中山區朝一輛汽車開槍後，雙方追逐到板橋，林男再朝對方開槍，隨後兩人投案；未料今天上午8時許，土城再傳槍響，17歲劉姓少年持改造步槍朝一間當鋪開40多槍也向警方投案。

吳姓少年由少年法庭裁定收容，林男經檢方複訊後，聲押禁見獲准。新北地檢署表示，目前由重大刑案組主任檢察官與檢察官組成專案小組，指揮警方積極偵辦中。

警方調查，吳、林兩人投案時，供稱是因先前遭毆才尋仇，警方循線通知被開槍的蘇男到案，蘇男卻表示是金錢糾紛，雙方說法兜不攏，詳細開槍原因待釐清，全案依槍砲罪偵辦。

另今天上午，劉姓少年背著裝有步槍的袋子搭上計程車，到四川路一間當鋪後持改造步槍朝當鋪掃射，隨後搭上計程車前往派出所投案，向警方自稱曾是當鋪員工，不滿被霸凌還被開除，才會掃射當鋪，警方目前詢問中。

新北地檢署指出，針對轄區連日發生兩派人馬槍擊案，已指派重大刑案組主任檢察官與檢察官組成專案小組，指揮新北警方全力偵辦中，初步清查發現兩起槍擊案疑似有關聯性，但檢警仍在查證中，其餘基於偵查不公開，不便說明。