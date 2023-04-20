雙北黑幫糾紛兩天開60多槍 疑與宜蘭、汐止製毒工廠被抄有關

新北市連續兩天發生槍擊案，土城區四川路一間當鋪今早8時許，遭一名17歲劉姓少年持改造衝鋒槍，當街開40多槍，隨後直奔板橋分局大觀派出所投案。據了解此起案件與昨天雙城街槍擊案有關，更不排除與日前基隆檢方指揮偵辦，大破億元毒品原料的案子扯上關係，才引起黑幫糾紛。

今早8時許，劉男背著裝有改造衝鋒槍的袋子，在土城區青仁路隨手攔了計程車後直奔當舖開40多槍，隨後再直奔板橋分局大觀所投案，計程車運將被劉男的開槍作為嚇壞。

劉男投案後，警方在他身上查扣1把改造衝鋒槍、2個無子彈的彈匣，他供稱是因與當鋪有私人糾紛才前往開槍，但警方對其說法存疑。

新北市連兩天發生槍擊案，不排除與基隆地檢署日前（11日）指揮刑事局、雙北警方、基隆、宜蘭等地警方，破獲宜蘭、汐止製毒工廠，查扣近一噸的毒品原料有關。

據了解，該製毒工廠為弘仁會、華山幫共同經營，日前遭檢警查獲後，有近10億財損糾紛，弘仁會成員不滿，鎖定華山幫角頭乘坐的Alphard，昨天從台北市埋伏，一路開槍到新北市，今早再繼續前往華山幫角頭所開設的當舖，掃射40多槍。

警方表示，現場有51個彈著點（10個未貫穿）、42個彈殼，雖劉男攜槍投案，但背後原因仍需進一步釐清，詢後依槍砲彈藥管制條例、少年事件處理法等罪嫌送辦。

新北市警局長廖訓誠表示，刑事警察大隊、板橋分局及土城分局已成立專案小組，並將槍枝送驗鑑定，後續將持續釐清案況，徹底找出其發生原因，並強調絕不允許類似事件發生，不容許挑戰新北警捍衛治安的決心。