快訊

八旗文化總編輯富察上海失聯 傳遭陸安全人員秘密拘捕

揭曉！台積電首季獲利突破2000億 每股盈餘為7.98元優於預期

iPhone手機變刷卡機！蘋果「iPhone卡緊收」Tap to Pay登台 路邊攤10秒完成付款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內湖槍擊案15槍、槍手鎖定黑幫相關 檢開拘票全力緝凶

聯合報／ 記者蕭雅娟李隆揆／台北即時報導

內湖槍擊案槍手當街開15槍逃逸，檢警偵辦10日，已鎖定槍手與黑幫成員相關，士林地檢署檢察官已開多張拘票緝凶。知情人士指出，槍手疑使用黑莓卡上網與人聯繫，棄置作案機車後，不排除有人接應逃亡北部地區。

51歲前電視節目製作人王姓男子，今年4月10日深夜返回北市內湖區住家，停車後徒步在康寧路，竟遭一名蒙面歹徒假扮外送員問路，轉眼間外送員化身槍手，朝王男連開15槍，2槍貫穿王男左小腿，送醫救治無生命危險。

檢警追查，搶手犯案後騎懸掛變造車牌的機車，沿堤外道路自行車道逃逸無蹤，最後身影出現在南湖大橋。經連日土法煉鋼偵辦案件，檢警4月16日從彩虹河濱公園支線排水溝，打撈作案用機車，並送驗採證。

槍手迄今逃亡10日，檢警清查案發時間前後手機通訊，懷疑槍手使用黑莓卡加密功能，加深檢警抓人難度。檢警證實，日前已鎖定可疑槍手身分，檢察官也開出拘票，初步懷疑槍案與黑幫成員相關，疑有黑幫成員涉嫌指使槍手作案，也不排除槍手棄車後，協助接應逃亡。

資深檢察官指出，黑幫犯罪、詐騙集團犯罪斬草不除根，春風吹又生，近年來開槍案多半是小弟出面扛責，開槍後立即投案，屢見不鮮，「科技偵查法」迄今尚未通過，檢警就像是沒有辦案工具偵辦蛛絲馬跡，根本玩不下去，不能再用土法煉鋼偵查手法，對抗高科技犯罪。

內湖槍擊案槍手當街開15槍逃逸，查獲作案機車，檢警以鎖定可疑身分發拘票全力緝凶。記者蕭雅娟／翻攝
內湖槍擊案槍手當街開15槍逃逸，查獲作案機車，檢警以鎖定可疑身分發拘票全力緝凶。記者蕭雅娟／翻攝

延伸閱讀

影／土城驚傳少年槍手大白天朝當舖連開40多槍 再搭小黃投案

前電視製作人遭開15槍 警趁潮汐低位打撈作案機車「鎖定槍手」

北市內湖槍擊案槍手機車丟基隆河 警方打撈尋獲

他熟地形善躲電眼 DNA比對落空 警苦追內湖槍案槍手

相關新聞

內湖槍擊案15槍、槍手鎖定黑幫相關 檢開拘票全力緝凶

內湖槍擊案槍手當街開15槍逃逸，檢警偵辦10日，已鎖定槍手與黑幫成員相關，士林地檢署檢察官已開多張拘票緝凶。知情人士指出...

雙北黑幫糾紛兩天開60多槍 疑與宜蘭製毒工廠被抄有關

新北市連續兩天發生槍擊案，土城區四川路一間當鋪今早8時許，遭一名17歲劉姓少年持改造衝鋒槍，當街開40多槍，隨後直奔板橋...

公寓大廈內吸K他命傳腐臭味 中市警：可檢舉家戶調查

毒蟲藏身公寓大廈內吸食毒品問題嚴重，台中市議員林祈烽說，西屯區有民眾向他反映，社區內聞到濃重的K菸臭味，懷疑有人吸毒，民...

影／土城驚傳少年槍手大白天朝當舖連開40多槍 再搭小黃投案

新北市土城區四川路今天驚傳槍手大白天涉嫌持改造衝鋒槍朝路邊一間當舖，當眾連開40多槍。據了解，涉嫌開槍槍手為17歲劉姓少...

高雄警追毒連獲4夥人 發現販毒者為毒品取代號

高雄市警方緝毒，近1個多月，連查獲4夥人利用通訊軟體販毒，發覺販毒集團還為毒品取代號。警方查去陳姓男子住處，他睡夢中驚醒...

與毒蟲協議被反咬？ 桃園4街頭戰警交保

桃園市警局保安警察大隊昨天遭檢調單位搜索，4名員警被帶回約談；消息一出，警界內部議論紛紛，一度傳4人是因為辦毒品案遭嫌疑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦