內湖槍擊案15槍、槍手鎖定黑幫相關 檢開拘票全力緝凶

內湖槍擊案槍手當街開15槍逃逸，檢警偵辦10日，已鎖定槍手與黑幫成員相關，士林地檢署檢察官已開多張拘票緝凶。知情人士指出，槍手疑使用黑莓卡上網與人聯繫，棄置作案機車後，不排除有人接應逃亡北部地區。

51歲前電視節目製作人王姓男子，今年4月10日深夜返回北市內湖區住家，停車後徒步在康寧路，竟遭一名蒙面歹徒假扮外送員問路，轉眼間外送員化身槍手，朝王男連開15槍，2槍貫穿王男左小腿，送醫救治無生命危險。

檢警追查，搶手犯案後騎懸掛變造車牌的機車，沿堤外道路自行車道逃逸無蹤，最後身影出現在南湖大橋。經連日土法煉鋼偵辦案件，檢警4月16日從彩虹河濱公園支線排水溝，打撈作案用機車，並送驗採證。

槍手迄今逃亡10日，檢警清查案發時間前後手機通訊，懷疑槍手使用黑莓卡加密功能，加深檢警抓人難度。檢警證實，日前已鎖定可疑槍手身分，檢察官也開出拘票，初步懷疑槍案與黑幫成員相關，疑有黑幫成員涉嫌指使槍手作案，也不排除槍手棄車後，協助接應逃亡。