公寓大廈內吸K他命傳腐臭味 中市警：可檢舉家戶調查

毒蟲藏身公寓大廈內吸食毒品問題嚴重，台中市議員林祈烽說，西屯區有民眾向他反映，社區內聞到濃重的K菸臭味，懷疑有人吸毒，民眾在社群PO文詢問是否找警察臨檢，承租戶連夜搬家。林祈烽要求市警局強力掃蕩。

警察局長李文章說，如有疑慮，可請管委會提供資料，可以家戶訪查，這沒有問題。

林祈烽表示，住公寓大廈不抽菸的人，聞到鄰居的煙味通常都無法忍受，如果同棟大樓內有人在家中吸食Ｋ他命，那臭味可能就會更讓人崩潰了；他曾接獲陳情，指大樓內某層樓的樓梯間一整個晚上都充滿令人做噁的燒塑膠味道，疑似是某戶承租戶有人在拉Ｋ，住戶請管理員協助報警，也多次跟物業管理公司和屋主反映，但都沒有下文，屋主一樣置身事外，根本就不理睬。

住戶後來在社區群組內PO文，詢問是不是可報警來臨檢？PO文貼出當晚，該承租戶連夜搬家走人。警察事後據報到該大樓實地訪探，因間隔時間已久，未聞到有施用毒品等異味，調閱社區監視器查看，發現該戶租客及同住友人數名，早於半夜2點多就陸續搬運多趟行李離開社區，至員警查訪時都無人返回社區。