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高雄警追毒連獲4夥人 發現販毒者為毒品取代號

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市警方緝毒，近1個多月，連查獲4夥人利用通訊軟體販毒，發覺販毒集團還為毒品取代號。警方查去陳姓男子住處，他睡夢中驚醒，嚇得魂不守舍；另溯源查捕張姓男子涉販毒，追張60多公里，才在台南逮捕他到案，分別查獲毒品咖啡包和K他命。

高雄市警方查捕涉吸食毒品者，發現販毒集團利用多種通訊軟體，並為各種毒品取代號貼訊息販毒，市刑大偵二隊溯源追查販毒者，才連查獲4夥人涉案。

3月7日警方在高雄市三民區大順二路某大樓，查獲涉案的張姓男子（29歲），帶他上樓查毒品，他的同夥陳姓男子正睡夢中，警方進房大喊「警察」，陳被嚇醒直哇哇叫，員警還安撫他「沒事、沒事」。警方在他們租處，查獲毒品咖啡包、大麻。

同日警方繼續溯源，發現另名張姓男子（22歲）開車到高雄市前金區，涉嫌販賣毒品咖啡包給陳姓女子（23歲），張似乎警覺到疑有員警埋伏，馬上開車逃離。員警以多車交叉尾隨上高速公路，直追到台南市安定國小旁，張以為已經甩掉警方，一下車，員警立即擁上逮捕他，但他一句話也不說。

後來警方再溯源查毒，3月22日在高雄市大樹區逮捕莊姓男子（27歲）涉案，4月18日，另在高雄市左營區查獲王姓（29歲）、余姓（21歲）2男子涉嫌販毒，逮捕王、余，還見在台南落網的張也在場。

警方查出，這些人在網路涉嫌販毒，為毒品取代號，以「飲料」代替毒品咖啡包、以「小姐」取代K他命，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送法辦，涉案人全獲交保。

警方追60多公里，才在台南市逮捕張姓男子（右）。 記者林保光／翻攝
警方追60多公里，才在台南市逮捕張姓男子（右）。 記者林保光／翻攝
高雄市刑大查連查獲4夥人販毒，搜出毒品咖啡包等毒品。記者林保光／攝影
高雄市刑大查連查獲4夥人販毒，搜出毒品咖啡包等毒品。記者林保光／攝影
陳姓男子（右）睡夢中被員警驚醒，嚇得魂不守舍。記者林保光／翻攝
陳姓男子（右）睡夢中被員警驚醒，嚇得魂不守舍。記者林保光／翻攝

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