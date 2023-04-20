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與毒蟲協議被反咬？ 桃園4街頭戰警交保
桃園市警局保安警察大隊昨天遭檢調單位搜索，4名員警被帶回約談；消息一出，警界內部議論紛紛，一度傳4人是因為辦毒品案遭嫌疑人栽贓，但後來又有4人與毒蟲利益交換說法，而案件經檢調偵訊，今天分別以4萬元到10萬元不等金額交保。
桃園警方表示，4名員警因接受檢調調查，暫時調離現職，勤務從街頭巡邏調整成崗哨門衛，後續懲處會再開人評會審議，相關刑責則有待檢調調查結果。
據悉，被調查的4名保大員警原為同車通網的巡邏警力，去年7月在街頭查獲一樁毒品案，起出50包毒果汁，然其中一名擔任車長的資深員警疑與犯嫌洪姓男子利益交換，以減少上報毒品數量為條件，要求洪男供出上游。
後來，保大員警移送洪男案件只呈報45包毒果汁，但追查上游行動撲空，洪男又不肯老實交代，於是又抓一次洪男，將剩餘的5包已另案偵辦移送。
洪男因持有毒果汁包被移送2案，但由於2案分別持有的三級毒品量未超標，都獲不起訴處分，但還有行政裁罰問題；洪男本月中旬被警方裁罰，昨天就傳員警被檢舉。
據悉，員警均坦承與洪男談條件，但辯稱這是辦案手法，目的是希望洪男供出上游，根絕毒品氾濫，不曉得此舉有違法疑慮。員警也強調，如果一開始知道這種辦案手法有疑慮，絕對不會這樣做。
4警經桃園地檢署複訊，全案朝違反貪污治罪條例圖利罪和刑法偽造文書罪方向偵辦。而擔任車長的資深員警以10萬元交保，同車其餘3名員警則分別以4萬元到6萬元不等金額交保。
桃園地檢署表示，全案目前仍在偵辦，進度及細節不便透露；桃園警方則表示，全力配合檢調辦案，至於涉案員警，初步先調離現職，再交由人評會審議，待司法調查結果出爐，會另做懲處。
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