轎車違停遇警盤檢、男丟安毒逃跑百公尺被制伏 日本行泡湯了

台南市30歲蔡姓男子原訂昨天中午搭友人轎車到高雄搭機出國到日本旅遊，昨天凌晨友人轎車在台南市中正路紅線違規停，經巡邏員警上前盤查，蔡下車假意配合後竟將裝有安非他命香菸盒丟到路旁後拔腿逃跑，蔡跑了約100百公尺被警方追上制伏，警詢後依毒品罪嫌法辦，出國旅遊行程也泡湯。

市警二分局海安派出所副所長高德陵、警員黃揚傑，昨天凌晨零點多執行巡邏勤務時，在中正、海安路口發現1輛轎車紅線違規停車上前盤查。

其中坐在右前座蔡姓男子(30歲、有毒品前科)神情緊張，在盤詢身分拿取證件時，為員警眼尖發現其背包內半掩香菸盒藏有一坨衛生紙，在員警要求其打開查看時，蔡竟拔腿狂奔，並趁機將香菸盒往路旁丟棄。

蔡在大馬路上狂奔，但跑了約100公尺就氣喘吁吁，被警方追上壓制，並自香菸盒內起獲第二級毒品安非他命0.55公克，蔡毒品及尿液檢驗均呈現毒品反應，警詢後將蔡嫌依毒品危害防制條例罪嫌法辦。