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轎車違停遇警盤檢、男丟安毒逃跑百公尺被制伏 日本行泡湯了

聯合報／ 記者黃宣翰/台南即時報導

台南市30歲蔡姓男子原訂昨天中午搭友人轎車到高雄搭機出國到日本旅遊，昨天凌晨友人轎車在台南市中正路紅線違規停，經巡邏員警上前盤查，蔡下車假意配合後竟將裝有安非他命香菸盒丟到路旁後拔腿逃跑，蔡跑了約100百公尺被警方追上制伏，警詢後依毒品罪嫌法辦，出國旅遊行程也泡湯。

市警二分局海安派出所副所長高德陵、警員黃揚傑，昨天凌晨零點多執行巡邏勤務時，在中正、海安路口發現1輛轎車紅線違規停車上前盤查。

其中坐在右前座蔡姓男子(30歲、有毒品前科)神情緊張，在盤詢身分拿取證件時，為員警眼尖發現其背包內半掩香菸盒藏有一坨衛生紙，在員警要求其打開查看時，蔡竟拔腿狂奔，並趁機將香菸盒往路旁丟棄。

蔡在大馬路上狂奔，但跑了約100公尺就氣喘吁吁，被警方追上壓制，並自香菸盒內起獲第二級毒品安非他命0.55公克，蔡毒品及尿液檢驗均呈現毒品反應，警詢後將蔡嫌依毒品危害防制條例罪嫌法辦。

員警盤檢過程，在蔡身上隨行背包看見內放有大量多包檳榔，原林他今天上午準備出國到日本旅遊而備用，不料因朋友駕車一時違停為警盤查，身上涉嫌持有安非他命毒品藏於菸盒，遭警逮捕法辦，原安排出國旅遊行程也無法順利成行。

30歲蔡姓男子（左一穿白上衣者 ）假意配合員警盤查，下車後竟將裝有安非他命香菸盒丟到路旁後拔腿逃跑，蔡跑了約100百公尺被警方追上制伏，警詢後依毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
30歲蔡姓男子（左一穿白上衣者 ）假意配合員警盤查，下車後竟將裝有安非他命香菸盒丟到路旁後拔腿逃跑，蔡跑了約100百公尺被警方追上制伏，警詢後依毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局警員在蔡姓男子丟棄香菸盒內起獲毒品安非他命。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局警員在蔡姓男子丟棄香菸盒內起獲毒品安非他命。記者黃宣翰／翻攝

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