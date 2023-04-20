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4萬7千警力人次連續掃黑 逮黑詐毒槍5318人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

竹聯幫明仁會舉辦春酒，因辣妹、跑車排場引發社會爭議，警政署為此，從三月起連續舉辦掃黑專案，查獲幫派分子474人，其中竹聯幫204人（含明仁會103人）、天道盟44人、四海幫11人、地方幫派與角頭215人。

警政署長黃明昭今天在刑事局說明掃黑成果，他說為斷絕幫派高調舉辦豪奢春酒，警政署結合公私力量與旅館業者舉行座談會，會中達成事前、事中及事後的協調配合事項，以有效掌握幫派公開活動情資。

掃黑專案期間動員全國警力4萬7619人次，以第三方警政將幫派依附處所函請裁處713案；打詐部分查獲詐欺集團208件、犯嫌1244人，查扣現金及財產2億5601萬餘元；緝毒查獲案件3293件、3525人、12處大麻栽種案件、20處混合式毒品分裝場案件、毒品淨重1234公斤，查扣現金及財產1億2479萬餘元；另查獲槍砲案件74件75人、各式槍枝97枝、改造槍械場所6處，總計這波掃蕩黑、槍、毒、詐，共逮捕5318人。

專案期間，警方約制取消幫派公開活動16場次，竹聯幫6場次最多，目前沒有黑幫再藉春酒名義舉辦大型公開活動。

刑事局也公布4件近期掃黑成果，刑事局偵三大隊與財政部關務署，查獲加拿大寄出「楓糖漿」國

包裹，內藏毒品大麻膏，警方先逮捕莊姓收件人、居中聯繫人廖嫌、接運毒品上手戴、林2嫌，再拘提集團上層陳嫌等3人，查扣毒品大麻膏32.54公斤，全案依毒品、組織罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

刑事局偵三大隊偵破2處毒品咖啡包分裝工廠，逮捕販毒集團陳嫌等10人到案，查扣毒品咖啡包2953包等證物。

刑事局偵七大隊破獲齊嫌6人共組控簿洗錢集團，以「打工換宿」名義吸引被害人上當，再以安非他命毒品控制並囚禁被害人要求提供帳戶作為假投資詐欺使用，全案依詐欺、妨害自由、洗錢、組織、毒品等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，齊、吳2嫌羈押。

刑事局偵九大隊破獲江嫌等22人共組詐騙水房洗錢集團，嫌犯網路張貼求職廣告吸引民眾聯繫，再收購帳戶作為詐欺贓款轉帳用途，洗錢不法金流達1069餘萬元，全案依組織、詐欺、洗錢等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

警政署展開掃黑打詐行動，逮捕474名黑幫成員，圖為刑事局逮捕及台北市警局移送詐團成員。記者廖炳棋/翻攝
警政署展開掃黑打詐行動，逮捕474名黑幫成員，圖為刑事局逮捕及台北市警局移送詐團成員。記者廖炳棋/翻攝
圖左至右，刑事局副局長陳明君、刑事局局長李西河、警政署長黃明昭、刑事局副局長邱紹洲、刑事局主任秘書蔡燕明。記者廖炳棋/翻攝
圖左至右，刑事局副局長陳明君、刑事局局長李西河、警政署長黃明昭、刑事局副局長邱紹洲、刑事局主任秘書蔡燕明。記者廖炳棋/翻攝

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