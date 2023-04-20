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學徒想自立門戶槍殺製毒師傅 大寮槍擊案雄檢起訴4人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市大寮區一家製毒工廠去年12月29日爆發1死1傷槍擊案，槍手「黑仔」司佳韋隔天舉槍自戕，檢警追出工廠幕後，發現全案起因為司男想要在外自立門戶開設製毒「分廠」，遭拒後與死者爆發糾紛，才會痛下殺手，檢方偵結，今依毒品危害防制條例，起訴幕後黑手等涉案4人。

檢警調查，該間製毒工廠由綽號「李林」的李泓霖出資設立，李拿出40萬頭款，請綽號「小麥」的麥姓男子租下該間鐵皮工廠，並完成裝潢。

李男之後再找來「阿太」黃姓、「文哥」葉姓製毒師傅，由葉男提供製毒筆記，黃男負責調製配方，司男與綽號「建成」的馮男則擔任學徒助手。

去年11月間，麥姓男子完成工廠籌備後，製毒機具原料、陸續到位，12月24日工廠正式「開張」開始製毒，但有殺人未遂前科的司男，提議由他另設製毒「分廠」，且還要求重新分配毒品利益，司男提議遭黃男、葉男反駁後，3人在工廠爆發爭執。

隨身帶槍的司男不滿，當場掏出手槍朝黃男、葉男連開多槍，黃男身中5槍倒地，葉男頸部中槍，送醫後撿回一命，在場的馮男見到司男大開殺戒，當場嚇到逃跑，邊跑邊通報李男、麥男工廠爆發槍擊。

李男接到通報後通知麥男到場，趁警方到場前將K他命成品、半成品裝入麻布袋轉移，但遺留下來的製毒工具，員警一到場就察覺到該工廠為製毒工廠。

司男行凶後，持槍往廠房的後方貨櫃場逃逸，過程中被流浪狗追，最後一路跑到附近一處山區墓園，見無路可退，隨即持槍射擊太陽穴自戕，警方隔天下午3時許，循線到場時，司男已氣絕身亡。

隔年元旦當天傍晚「建成」到警局投案，檢警陸續查出李男、麥男等人背景，迅速將毒品工廠相關涉案人拘提到案。

檢方偵辦時，李男坦承出資請麥男協助設立製毒工廠，麥男、葉男等人也坦承採購相關機具，負責相關製毒工作，綜合相關事證，今依毒品危害防制條例，起訴涉案李、麥、葉、馮等4人，至於黃男、司男，因死亡則不起訴處分。

高雄大寮去年12月29日發生槍擊，1死1傷，警方在案發現場查扣三級毒品愷他命成品309公克、製毒用化學藥劑及工具一批。本報資料照
高雄大寮去年12月29日發生槍擊，1死1傷，警方在案發現場查扣三級毒品愷他命成品309公克、製毒用化學藥劑及工具一批。本報資料照
涉嫌高雄大寮槍擊命案的凶嫌司佳韋，案發後背著背包，徒步逃往廠房後方，被野狗群狂追，被逼上公墓舉槍自戕。圖／讀者提供
涉嫌高雄大寮槍擊命案的凶嫌司佳韋，案發後背著背包，徒步逃往廠房後方，被野狗群狂追，被逼上公墓舉槍自戕。圖／讀者提供
涉嫌高雄大寮槍擊命案的凶嫌司佳韋，案發後揹著背包，徒步逃往廠房後方。圖／讀者提供
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