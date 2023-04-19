借錢不成46刀弒母 男子辯有精神疾病逃死

桃園一名曾姓男子前年12月因向母親要錢未果，持菜刀猛砍母親46刀致死，事後跑到陽台大喊救命，卻又在鄰居詢問狀況時緊閉窗簾；桃園地院審理此案，認定他行凶時辨識行為違法能力受精神疾病影響，考量他犯後終能坦承及身心障礙者權利公約施行法的立法精神，最後依殺害直系血親尊親屬罪判他無期徒刑。可上訴。

檢方調查，曾男前年底因為借錢未果，與母親發生口角後，先是揮拳攻擊，隨後才跑到廚房拿菜刀，朝母親臉部、頭部猛砍，導致對方大量血死亡。事發後，曾男舉止詭異，先是大喊「救命，救我媽媽」，卻又將自己與母親反鎖在房內，警消破門後，他已持刀劈頭自殘，還躲在浴室外的露台，不時作勢從4樓往下跳。

事發後，曾男因舉止詭異被送醫戒護，也被檢方依重罪、虞逃等理由羈押。檢察官委託醫院做精神鑑定，確認曾男2016年起因為頻繁使用多重物質，偶有短暫幻覺，但考量他在偵查庭表現正常，認為他犯案時精神及心智未達不能辨識行為違法程度，因此依殺害直系血親尊親屬罪起訴，建請法院從重量刑。

審理時，曾男否認案發當下知道自己攻擊對象是母親，只辯稱腦中有個聲音一直叫他動手，於是他就動手。

法院調查，曾男過往與母親相處雖不能稱孝順，但在本案發生前也非會以拳腳或語言傷害母親的人。他雖然在審理時否認知悉殺害母親，但從他犯案後第一時間持刀自戕，還送醫院縫25，可見他並非無悔意。