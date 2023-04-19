「司改前進校園講座」 蔡清祥在台大與學生談司改
法務部2022年8月在Podcast平台推出「紫袍下的故事」分享檢察官故事，今年走進全國大專院校推出「司改前進校園講座」列車系列，直接與青年學子面對面暢談司改議題，首班車上月20日駛入國立台灣大學校園。
法務部表示，台大醫學院法醫學研究所所長翁德怡開設的「國民法官必備之基礎鑑識科學」，向來是炙手可熱的通識課程，課程主題也與司改議題相關，法務部安排由部長蔡清祥與數百名台大學生在通識課程中對話。
蔡清祥今天表示，透過「司改前進校園講座」他發現學生們關注的面向各有不同，因此更能讓司法改革跳脫過去框架，不再從法律人的本位出發，真正達到普及法治教育的目的。
法務部說，「司改前進校園講座」除將持續推出一系列的活動外，還會邀請民間團體及各專業人士與談包括「司法精神鑑定」、「監護處分新制」、「婦幼保護」、「修復式司法」、「毒品多元處遇」等重要司改議題。
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