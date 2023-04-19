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雙北市凌晨分傳槍響 投案2嫌稱債務糾紛

中央社／ 台北19日電

雙北市今天凌晨陸續發生2起槍擊案，駕車犯嫌分別在北市中山區和新北市板橋區開槍，涉案2嫌隨即自行到新北市警局板橋分局投案，並辯稱是債務糾紛問題，警方正調查釐清。

台北市警察局中山分局今天凌晨1時20分許獲報，指轄內中山區雙城街一處停車場發生槍擊案，立即派員到場調查。

分局長陳金城下午對外說明案情表示，警方獲報後立即展開追查，並鎖定犯案車輛追緝，期間發現涉案犯嫌再度到新北市板橋區開槍犯案，2嫌隨後自行到板橋分局投案。

據了解，警方分別在台北市、新北市案發地尋獲4顆和7顆彈殼。

涉案2嫌供稱，是因處理債務糾紛，沿途開車跟隨另一方人馬，才在2處案發地開槍。

外傳此案疑為幫派內部黑吃黑事件所致，警方表示，目前仍在追查釐清中，雙北市警方已共組專案小組追查相關犯案動機，以及幕後有無指使者，務求將相關犯案成員一舉查緝到案。

槍擊

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