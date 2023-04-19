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吸毒發瘋！他奔銀行「找骨灰」 萬華警上銬逮捕…遭踹骨裂
顧姓男子昨天早上吸毒產生幻覺，跑去萬華區某銀行門口喊叫，頻頻敲打玻璃，銀行保全見狀上前制止報警。警方趕抵，在他包包內找到毒品注射針筒，立刻壓制逮捕，孰料顧男突然抓狂，出腳亂踢，意外把員警弄骨裂，所幸送醫後無大礙。
萬華警方昨天（18日）早上10點半獲報，桂林路上某銀行門口有人在鬧事，不斷敲打玻璃，行為舉止怪異，請求警方到場協助。
警方趕抵，見顧男（30歲）還在敲打，上前關心狀況，警問「你在幹嘛」，顧男無厘頭回覆「我在找我媽的骨灰」。
員警甚感詫異，觀察他言行舉止，懷疑他吸毒產生幻覺，由於他始終無法說出身分，警方經同意從他包包內找證件，不查還好，一查不得了，竟然有毒品注射針筒。
在場控制行動的陳姓警員，聽聞他身上有違禁品，立刻要壓制逮捕，正要上手銬，沒想到顧男情緒大發，一整個抓狂，奮力反抗，還大口大叫，用腳狠踹陳員左手，疑似試圖逃脫。
陳員也不是省油的燈，再度壓制逮捕，這次順利上銬，警詢後依毒品、妨害公務罪嫌移送法辦。
陳員事後至醫院就醫，發現有骨裂情況，經打石膏固定後無大礙，待休養後將重新回到派出所執勤。
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