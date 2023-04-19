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影／毒蟲2個月前才被逮 這次又栽在同批巡邏新北警

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

不到2個月又持毒被逮！41歲謝姓男子本月16日凌晨12時許，騎著YouBike運動時被新北市保大警攔下，謝男突然朝警方表示「就我啊，上次你們抓的啊！」警方才想起來，他是近2個月前被查獲哈密瓜粉毒品的人。

警方表示，謝男日前騎單車時，沿途見後方有巡邏警車，飛快地騎乘，似乎想逃離警車視線，警方上前盤查，才正要查察謝男身份時，他竟脫口而出上次也是被你們抓的，警方也被他搞蒙了，定睛一看才想起他2個月前被抓過，這次地點還只距離上次地點600公尺。

警方在單車車籃看見一包牛皮紙袋，此時謝男開始慌忙表示不是他的，隨後警方在紙袋內搜出10包咖啡包，謝男自知難逃，再交付藏襪裡的5包，總計查獲15包（重53.71公克），詢後依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

毒蟲2個月前才被逮，這次又栽在同批巡邏警。記者李易昌／翻攝
毒蟲2個月前才被逮，這次又栽在同批巡邏警。記者李易昌／翻攝
毒蟲2個月前才被逮，這次又栽在同批巡邏警。記者李易昌／翻攝
毒蟲2個月前才被逮，這次又栽在同批巡邏警。記者李易昌／翻攝
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毒蟲2個月前才被逮，這次又栽在同批巡邏警。記者李易昌／翻攝
毒蟲2個月前才被逮，這次又栽在同批巡邏警。記者李易昌／翻攝
毒蟲2個月前才被逮，這次又栽在同批巡邏警。記者李易昌／翻攝
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毒品 單車

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