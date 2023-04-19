聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／毒蟲2個月前才被逮 這次又栽在同批巡邏新北警
不到2個月又持毒被逮！41歲謝姓男子本月16日凌晨12時許，騎著YouBike運動時被新北市保大警攔下，謝男突然朝警方表示「就我啊，上次你們抓的啊！」警方才想起來，他是近2個月前被查獲哈密瓜粉毒品的人。
警方表示，謝男日前騎單車時，沿途見後方有巡邏警車，飛快地騎乘，似乎想逃離警車視線，警方上前盤查，才正要查察謝男身份時，他竟脫口而出上次也是被你們抓的，警方也被他搞蒙了，定睛一看才想起他2個月前被抓過，這次地點還只距離上次地點600公尺。
警方在單車車籃看見一包牛皮紙袋，此時謝男開始慌忙表示不是他的，隨後警方在紙袋內搜出10包咖啡包，謝男自知難逃，再交付藏襪裡的5包，總計查獲15包（重53.71公克），詢後依毒品危害防制條例罪嫌送辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言