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基隆警員辦案留把柄 遭毒蟲設局恐嚇 付5萬元難善了
有毒品前科的周姓男子，錄下派出所警員和他的通話錄音後，以有人要揭發警員辦案手法有問題為藉口，恐嚇警員交付10萬元，得手5萬元。基隆地方法院審理後，依恐嚇取財罪嫌判周有期徒刑6月，可以易罰金。全案可上訴。
判決指出，基隆1名警員為了達成毒品勤務績效，時常主動聯繫有毒品前科的周姓男子，探詢情資及可能的績效。周男認為有機可乘，設局詐財。
周男先錄下警員與他的通話錄音，並在去年1月1日深夜11點多，用手機播放錄音內容，再以LINE通訊軟體撥打語音電話給不知情的友人，讓警員以為他背後有「老闆」。
周男向警員說，兩人的通話均被「老闆」錄音，「老闆」指警員辦案手法有問題，向警員索取10萬元，否則會持通話錄音向調查局檢舉，還說對日後警察生涯來看，10萬元算小錢等話。警員心生畏懼，同意給付5萬元。
這名警員隔天分3次各給周男2萬元、1萬元、2萬元，合計5萬元。後來因為不滿周男持續恐嚇，警員向上級報告過程。警方通知周男到案說明，偵詢後送辦；警員也受行政處分並調職。
基隆地檢署檢察官偵查後，依恐嚇取財罪嫌起訴周男。法院審酌周男不思循正當途徑獲取財物，竟設局向警員恐嚇取財，犯行明確。
法院考量周男犯後坦承犯行，以及告訴人所受損害、同意改簡易判決從輕量刑意見，兼衡犯罪動機、情節、目的、手段、教育程度、家庭生活狀況等情狀，處有期徒刑6月，如易科罰金，以1千元折算1日，以示懲戒。
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