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檢警偵辦假投資詐欺案 溯源馬來西亞破機房水房

中央社／ 彰化縣19日電

檢警偵辦假投資詐欺案，發現詐欺集團將機房、水房設在馬來西亞，刑事局派員前往，並由馬來西亞警方搜索逮捕台灣籍詐欺通緝犯陳男等12名犯嫌，阻斷贓款金流，全案持續偵辦。

彰化地方檢察署檢察官鄭文正指揮彰化縣警察局員林分局、警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心，偵辦假投資獲利詐欺集團案件，經分析溯源，發現詐欺集團將機房、水房設在馬來西亞，因此，由刑事局南打中心派員前往馬來西亞，於12日由馬來西亞警方實施搜索。

彰化地檢署今天發布新聞稿表示，馬來西亞警方搜索查獲以台灣籍陳姓男子為首等犯嫌12人組成的詐欺機房及洗錢水房，並扣得電腦、手機、網路設備等犯罪工具；檢方表示，國外詐欺機房及洗錢水房犯罪部分由馬來西亞警方處理，國內犯罪則由台灣檢警持續偵辦。

彰化地檢署指出，這個詐欺集團成員採取組織分工，在國內以各種方式取得人頭帳戶後，再由機房成員以通訊軟體與被害人聯繫，以假投資獲利等名目，騙取被害人金錢，再由水房成員利用數位帳戶或通知車手臨櫃取款等方式提領贓款，製造金流斷點。

刑事局南打中心發布新聞稿表示，機房藏身馬來西亞首都吉隆坡某高級社區大樓，租下多處大坪數豪宅作為話務機房、洗錢水房、員工宿舍，月租金達新台幣15萬元，現場查扣7部筆電、18支手機、1部平板電腦等。

南打中心指出，此集團成員涉及多起刑事案件，疑為躲避台灣司法體系刑事追訴，而前往馬來西亞從事假投資詐騙、轉帳洗錢等機房、水房工作，詐騙對象主要鎖定台灣民眾，初步清查遭詐金額逾千萬元，專案小組將持續清查被害者，也提醒民眾提高警覺。

馬來西亞 詐欺

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