快訊

啦啦隊爆紅讓職棒比賽變質？他點出球賽「本質迷」的盲點

Google嚇哭！三星想改用Bing搜尋 母公司市值一度蒸發1.5兆

最激烈初選無聲開打 「三重梁詠琪」苦戰兩個男人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台灣夫妻德國開公司 非法夾藥入台賣5萬瓶賺千萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

新北市洪姓夫妻涉嫌在疫情期間，在德國成立公司後，利用貿易公司為幌子，夾帶未經核准的高劑量維生素D等藥品進口，2年多來販售禁藥超過5萬瓶，不法獲利超過一千多萬元，刑事局今年初搜索抓人，依違反藥事法罪嫌移送，新北地檢署預計近日偵結起訴。

刑事局電偵大隊第二隊疫情期間在網路搜索，發現洪姓夫妻（68歲、59歲）在德國、台灣都有成立公司，而台灣成立的公司從事國際貿易業務，不過洪等二人發現德國有高劑量維生素D等藥品，與台灣有利差，以低價入市仍有利潤。

洪姓夫妻利用以人頭包裹，以申報不實方式，將藥品由德國輸入台灣，再由公司刊登在LINE社團群組販售，以市價5折價格販售。

販售藥品包括百年草本Sanct Bernhard高劑量維生素D3 5600I.E、維生素D3 2000 I.E、維生素D3 1,000 I.E」等3種劑型及「褪黑激素口含片1Mg」、醫師處方藥「Zymafluor 0.25mg(小哈氟、氟錠) 」、乙類成藥「China-Oel Pfefferminzöl（德國百靈油）」等6項，都是未經衛福部的許可輸入的禁藥。

刑事局與保二總隊刑大偵二隊、新北市衛生局等單位，共組專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，發現洪姓夫妻從2020年1月至去年6月間，總計販售禁藥5萬餘瓶，銷售金額達1723萬餘元。

專案小組在今2年2月7日查緝洪姓夫妻與2名幹部到案，查扣禁藥2339瓶、貨物進口單等不法證物，全案依違反藥事法移送新北地檢署，檢方命洪姓夫妻以10萬元交保，幹部俞女（37歲）、游女（37歲）限制住居，全案預計近日由檢方偵結起訴。

刑事局表示，新冠肺炎疫情期間，民眾對報導防疫保健食品購買意願高，造成高劑量維生素D3熱銷，但台灣規定維生素D3超過800IU應以藥品列管，民眾切勿因一時貪小便宜，在網路上販賣或購買未經衛生主管機關發給藥品許可證藥品，以免官司纏身或消費糾紛求助無門。

新北市洪姓夫妻涉嫌從德國夾帶藥品違法輸入台灣，2年多販售5萬多瓶，獲利超過千萬元。記者陳宏睿／翻攝
新北市洪姓夫妻涉嫌從德國夾帶藥品違法輸入台灣，2年多販售5萬多瓶，獲利超過千萬元。記者陳宏睿／翻攝
新北市洪姓夫妻涉嫌從德國夾帶藥品違法輸入台灣，2年多販售5萬多瓶，獲利超過千萬元。記者陳宏睿／翻攝
新北市洪姓夫妻涉嫌從德國夾帶藥品違法輸入台灣，2年多販售5萬多瓶，獲利超過千萬元。記者陳宏睿／翻攝
新北市洪姓夫妻涉嫌從德國夾帶藥品違法輸入台灣，2年多販售5萬多瓶，檢警搜索查扣涉案藥品。記者陳宏睿／翻攝
新北市洪姓夫妻涉嫌從德國夾帶藥品違法輸入台灣，2年多販售5萬多瓶，檢警搜索查扣涉案藥品。記者陳宏睿／翻攝
新北市洪姓夫妻涉嫌從德國夾帶藥品違法輸入台灣，2年多販售5萬多瓶，檢警搜索查扣涉案藥品。記者陳宏睿／翻攝
新北市洪姓夫妻涉嫌從德國夾帶藥品違法輸入台灣，2年多販售5萬多瓶，檢警搜索查扣涉案藥品。記者陳宏睿／翻攝
新北市洪姓夫妻涉嫌從德國夾帶藥品違法輸入台灣，2年多販售5萬多瓶，檢警2月收網，帶回洪等4人偵辦。記者陳宏睿／翻攝
新北市洪姓夫妻涉嫌從德國夾帶藥品違法輸入台灣，2年多販售5萬多瓶，檢警2月收網，帶回洪等4人偵辦。記者陳宏睿／翻攝

德國

延伸閱讀

推半導體研發人才交流 德薩克森邦將在台成立辦公室

德國健身房爆刺擊事件「3名受害者生命垂危」嫌犯逃亡中

全球晶片補貼競賽如火如荼 歐洲難望美亞項背

梅克爾卸任後光環褪色 仍獲頒德國最高榮譽勳章

相關新聞

影／雙北「車逐尋仇」疑開13槍 2槍手攜槍板橋投案

一輛豐田Alphard今凌晨在台北市中山區雙城街，被埋伏的槍手連開4槍後，雙方展開追逐，不料槍手一路跟至新北市板橋區長江...

影／台灣夫妻德國開公司 非法夾藥入台賣5萬瓶賺千萬

新北市洪姓夫妻涉嫌在疫情期間，在德國成立公司後，利用貿易公司為幌子，夾帶未經核准的高劑量維生素D等藥品進口，2年多來販售...

台中毒犯變換車道沒打方向燈 保警伸手一攔 查獲50萬毒品

台中市保安警察大隊在今天凌晨巡邏時，發在北屯區發現蕭姓男子開車變換車道沒打方向燈，攔查後發現蕭神情緊張，車內有毒品氣味，...

影／雙北大靶場？台北開完開新北 槍手暗夜雙北鳴槍後投案

台北市今天凌晨傳槍響，槍手駕車追逐目標行經中山區雙城街一帶，連開數槍後轉往新北市再開槍，旋即前往板橋分局投案，目前警方釐...

科技偵查建功 南警破獲永康區2處無人詐騙機房逮3嫌

科技偵查建功；台南市永康警分局循線掌握2處罕見DMT無人詐騙機房，前天查獲後又循線逮補3嫌，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

屏東某KTV清晨驚傳槍響！警方12小時內循線逮人

屏東縣萬丹鄉今清晨5點左右驚傳槍響！2名男子疑似為了幫友人出氣，開車到一間KTV外，對空鳴槍後便隨即離開現場，警方獲報到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦