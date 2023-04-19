影／台灣夫妻德國開公司 非法夾藥入台賣5萬瓶賺千萬

新北市洪姓夫妻涉嫌在疫情期間，在德國成立公司後，利用貿易公司為幌子，夾帶未經核准的高劑量維生素D等藥品進口，2年多來販售禁藥超過5萬瓶，不法獲利超過一千多萬元，刑事局今年初搜索抓人，依違反藥事法罪嫌移送，新北地檢署預計近日偵結起訴。

刑事局電偵大隊第二隊疫情期間在網路搜索，發現洪姓夫妻（68歲、59歲）在德國、台灣都有成立公司，而台灣成立的公司從事國際貿易業務，不過洪等二人發現德國有高劑量維生素D等藥品，與台灣有利差，以低價入市仍有利潤。

洪姓夫妻利用以人頭包裹，以申報不實方式，將藥品由德國輸入台灣，再由公司刊登在LINE社團群組販售，以市價5折價格販售。

販售藥品包括百年草本Sanct Bernhard高劑量維生素D3 5600I.E、維生素D3 2000 I.E、維生素D3 1,000 I.E」等3種劑型及「褪黑激素口含片1Mg」、醫師處方藥「Zymafluor 0.25mg(小哈氟、氟錠) 」、乙類成藥「China-Oel Pfefferminzöl（德國百靈油）」等6項，都是未經衛福部的許可輸入的禁藥。

刑事局與保二總隊刑大偵二隊、新北市衛生局等單位，共組專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，發現洪姓夫妻從2020年1月至去年6月間，總計販售禁藥5萬餘瓶，銷售金額達1723萬餘元。

專案小組在今2年2月7日查緝洪姓夫妻與2名幹部到案，查扣禁藥2339瓶、貨物進口單等不法證物，全案依違反藥事法移送新北地檢署，檢方命洪姓夫妻以10萬元交保，幹部俞女（37歲）、游女（37歲）限制住居，全案預計近日由檢方偵結起訴。