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影／雙北「車逐尋仇」疑開13槍 2槍手攜槍板橋投案
一輛豐田Alphard今凌晨在台北市中山區雙城街，被埋伏的槍手連開4槍後，雙方展開追逐，不料槍手一路跟至新北市板橋區長江路二段、民生路口以及文化路時，再度被開9槍。這場車逐尋仇總共開了13槍，隨後2名男子攜槍投案。台北市及新北市警局已共同組專案小組，報請檢察官指揮偵辦。
24歲林姓男子在今凌晨2時許，帶著吳姓少年到板橋分局投案，警方在他身上搜到2支改造手槍、6顆子彈。經調查，林、吳兩人凌晨先在台北市中山區雙城街對蘇男、薛男的車輛開槍，雙方隨後展開車逐。
雙方一路追逐到新北市，蘇男這方的車輛在長江路二段、民生路口再遭槍擊，凌晨時分，兩輛車在路上車逐，直到蘇男車輛爆胎，停在文化路等候拖吊車時，林男這方再度朝蘇男車輛開槍。
林、吳二人隨後攜槍到板橋分局投案，警方立刻在相關地點拉封鎖線調查，蘇男駕駛的車輛車身發現10個彈孔、4處拾獲11顆彈殼，至於詳細開了多少槍，是否如民眾所稱的13槍，仍待釐清。
吳、林兩人投案時供稱是因先前遭毆才尋仇，但警方循線通知遭開槍的蘇男到案，蘇男卻表示是金錢糾紛，因雙方說法兜不攏，詳細開槍原因仍待釐清，全案依依槍砲彈藥管制條例等罪嫌送辦，並報請指揮追查。
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