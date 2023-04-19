快訊

啦啦隊爆紅讓職棒比賽變質？他點出球賽「本質迷」的盲點

Google嚇哭！三星想改用Bing搜尋 母公司市值一度蒸發1.5兆

最激烈初選無聲開打 「三重梁詠琪」苦戰兩個男人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／雙北「車逐尋仇」疑開13槍 2槍手攜槍板橋投案

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

一輛豐田Alphard今凌晨在台北市中山區雙城街，被埋伏的槍手連開4槍後，雙方展開追逐，不料槍手一路跟至新北市板橋區長江路二段、民生路口以及文化路時，再度被開9槍。這場車逐尋仇總共開了13槍，隨後2名男子攜槍投案。台北市及新北市警局已共同組專案小組，報請檢察官指揮偵辦。

24歲林姓男子在今凌晨2時許，帶著吳姓少年到板橋分局投案，警方在他身上搜到2支改造手槍、6顆子彈。經調查，林、吳兩人凌晨先在台北市中山區雙城街對蘇男、薛男的車輛開槍，雙方隨後展開車逐。

雙方一路追逐到新北市，蘇男這方的車輛在長江路二段、民生路口再遭槍擊，凌晨時分，兩輛車在路上車逐，直到蘇男車輛爆胎，停在文化路等候拖吊車時，林男這方再度朝蘇男車輛開槍。

林、吳二人隨後攜槍到板橋分局投案，警方立刻在相關地點拉封鎖線調查，蘇男駕駛的車輛車身發現10個彈孔、4處拾獲11顆彈殼，至於詳細開了多少槍，是否如民眾所稱的13槍，仍待釐清。

吳、林兩人投案時供稱是因先前遭毆才尋仇，但警方循線通知遭開槍的蘇男到案，蘇男卻表示是金錢糾紛，因雙方說法兜不攏，詳細開槍原因仍待釐清，全案依依槍砲彈藥管制條例等罪嫌送辦，並報請指揮追查。

雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝
雙北車逐尋仇開槍，槍手攜槍投案。記者李易昌／翻攝

槍擊

延伸閱讀

影／雙北大靶場？台北開完開新北 槍手暗夜雙北鳴槍後投案

買房人口湧入三重、蘆洲讓「捷運擠爆？」 網掀論戰：可對比板橋

【Daily Podcast】美國槍擊案：非裔少年按錯門鈴遭開槍 + Jayland Walker案進度／美國逮捕中國海外秘警？／俄羅斯異議分子卡拉姆扎遭判25年

轉載開槍警員個資 前香港眾志秘書長黃之鋒判囚3個月

相關新聞

影／雙北「車逐尋仇」疑開13槍 2槍手攜槍板橋投案

一輛豐田Alphard今凌晨在台北市中山區雙城街，被埋伏的槍手連開4槍後，雙方展開追逐，不料槍手一路跟至新北市板橋區長江...

影／台灣夫妻德國開公司 非法夾藥入台賣5萬瓶賺千萬

新北市洪姓夫妻涉嫌在疫情期間，在德國成立公司後，利用貿易公司為幌子，夾帶未經核准的高劑量維生素D等藥品進口，2年多來販售...

台中毒犯變換車道沒打方向燈 保警伸手一攔 查獲50萬毒品

台中市保安警察大隊在今天凌晨巡邏時，發在北屯區發現蕭姓男子開車變換車道沒打方向燈，攔查後發現蕭神情緊張，車內有毒品氣味，...

影／雙北大靶場？台北開完開新北 槍手暗夜雙北鳴槍後投案

台北市今天凌晨傳槍響，槍手駕車追逐目標行經中山區雙城街一帶，連開數槍後轉往新北市再開槍，旋即前往板橋分局投案，目前警方釐...

科技偵查建功 南警破獲永康區2處無人詐騙機房逮3嫌

科技偵查建功；台南市永康警分局循線掌握2處罕見DMT無人詐騙機房，前天查獲後又循線逮補3嫌，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

屏東某KTV清晨驚傳槍響！警方12小時內循線逮人

屏東縣萬丹鄉今清晨5點左右驚傳槍響！2名男子疑似為了幫友人出氣，開車到一間KTV外，對空鳴槍後便隨即離開現場，警方獲報到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦