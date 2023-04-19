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南警科技偵查建功 破無人式詐騙機房逮3嫌

中央社／ 台南19日電

台南市26歲羅姓男子與妻子、表弟涉嫌共同主持詐騙集團機房，利用通訊軟體機器人及無人管理模式自動化經營，警方運用科技偵查技術比對鎖定，順利查獲3嫌移送檢方偵辦。

台南市政府警察局永康分局今天發布新聞稿指出，日前接獲線報指出，不法人士於永康區某處設置數位式移動節費電信設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT）。永康分局研判相當可疑，隨即與台南市刑警大隊科偵隊及刑事警察局共組專案小組，報台南地檢署指揮，追緝犯嫌藏匿位置。

永康警分局指出，經分析比對後，鎖定數位式移動節費設備位於永康區2處藏匿地點，於17日執行搜索後，查獲26歲羅姓男子、27歲黃姓女子（羅男妻子）及26歲吳姓男子（羅男表弟）等3人涉嫌共同主持詐騙集團機房。

永康警分局指出，警方並查扣大量澳門、越南人頭電話卡、DMT設備5台、手機6支、筆電1台等證物，訊後於昨天將3名嫌疑人依刑法詐欺罪移送台南地檢署偵辦。

警方指出，3人涉嫌大量收購澳門、越南人頭電話卡，供詐騙集團播打跨境落地電話，以假冒公務機關、商場、銀行等客服人員語音電話跨境詐騙非本國人士。

警方指出，嫌疑人將數位式移動節費設備藏於住家內，另承租公寓擴大經營詐騙機房，利用通訊軟體機器人，以無人管理模式自動化經營，並分散藏匿機房據點，企圖逃避檢警查緝，所幸成立不久的永康分局偵查隊科偵小隊有效運用科技偵查技術，讓犯罪無所遁形。

詐騙集團 台南 警察

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