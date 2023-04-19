台中毒犯變換車道沒打方向燈 保警伸手一攔 查獲50萬毒品

台中市保安警察大隊在今天凌晨巡邏時，發在北屯區發現蕭姓男子開車變換車道沒打方向燈，攔查後發現蕭神情緊張，車內有毒品氣味，還看到有2包k他命。蕭自知法網難逃，交出車內各式毒品，警方初估市價超過50萬元。

台中市警局保安大隊第一中隊小隊長蔡東峰、警員黃瑞豐、洪茂益，在今天凌晨2時許在北屯區巡邏，行經北屯區崇德路、北平路口時，發現蕭姓男子（25歲）開車變換車道沒有打方向燈，前往攔查欲告發。

蕭男停車受檢時，神情緊張。員警聞到該車散發K他命燃燒味道，請蕭男下車接受盤查。蕭開車門下車時，警員在目視可及的駕駛座車門置物槽，發現2包K他命，詢問蕭男車內是否還有違禁品。蕭見事跡敗露，從轎車後座腳踏墊拿出2個藏有毒品的手提袋。

警方清查，兩提袋內有火箭咖啡包64包（213.2公克）、黑卡咖啡包29包（135.4公克）、天皇咖啡包26包（105.2公克）、7G咖啡包18包（80.3公克）、SYS咖啡包3包（7.8公克）、愷他命1大包（50公克）、愷他命26包（70公克），及大麻電子菸2支（63.1公克），市價初估超過50萬元。

警詢時，蕭坦承持有、施用毒品，也同意警方採尿送驗，警方另查扣蕭男所持有手機1支，擴大追查毒品上手，全案將依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。