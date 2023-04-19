快訊

尷尬了！奧地利航空航班5間廁所故障 飛行2小時後折返

獾在搞軌！荷蘭野獾入侵鐵道，生態麻煩如何解決？

台灣出生率連年創新低！生殖醫分析現代人「三不」因素 建議凍卵時間點

科技偵查建功 南警破獲永康區2處無人詐騙機房逮3嫌

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

科技偵查建功；台南市永康警分局循線掌握2處罕見DMT無人詐騙機房，前天查獲後又循線逮補3嫌，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

永康警分局說，日前接獲線報指出，有不法人士於永康區某處設置數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT)，並大量收購澳門、越南人頭電話卡供詐騙集團播打跨境落地電話以假冒公務機關、商場、銀行等客服人員語音電話跨境詐騙非本國人士。

永康分局獲報後即與警察局刑事警察大隊科偵隊及刑事警察局偵八大隊偵五隊共組專案小組，循線追循可疑詐騙集團機房，並報請南檢檢察官黃睦涵指揮。

經分析比對，鎖定數位式移動節費設備（DMT)位於永康區2處藏匿地點，警方於17日分別在永康區龍安街及文化路搜索查獲26歲羅男與27歲妻子黃女及26歲表弟吳男共同主持詐騙集團機房，並查扣大量澳門、越南人頭電話卡、DMT設備5台、手機6支、筆電1台等證物，

據知，羅姓夫妻檔及吳嫌為規避警方查緝，將數位式移動節費設備（DMT)藏身於住家內，另承租永康區某出租公寓作為擴大經營詐騙機房，利用通訊軟體機器人，以無人管理模式，自動化經營電信詐欺機房，並分散藏匿機房據點，企圖逃避檢警查緝，所幸警方運用科技偵查技術，讓其無所遁形送辦。

科技偵查建功， 南警破獲2處無人詐騙機房逮3嫌。記者謝進盛／翻攝
科技偵查建功， 南警破獲2處無人詐騙機房逮3嫌。記者謝進盛／翻攝
科技偵查建功， 南警破獲2處無人詐騙機房逮3嫌。記者謝進盛／翻攝
科技偵查建功， 南警破獲2處無人詐騙機房逮3嫌。記者謝進盛／翻攝
科技偵查建功， 南警破獲2處無人詐騙機房逮犯嫌。記者謝進盛／翻攝
科技偵查建功， 南警破獲2處無人詐騙機房逮犯嫌。記者謝進盛／翻攝

詐騙集團 警察

延伸閱讀

討債新招？南市半夜挖土機突衝社區警方追查

影／部立苗栗醫院機房起火半小時撲滅 無人員傷亡

包恆春民宿當詐騙機房不忘做生意 起訴19人中4人混黑幫

屏東恆春民宿包棟變成詐騙機房 19名詐欺犯遭起訴

相關新聞

科技偵查建功 南警破獲永康區2處無人詐騙機房逮3嫌

科技偵查建功；台南市永康警分局循線掌握2處罕見DMT無人詐騙機房，前天查獲後又循線逮補3嫌，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

屏東某KTV清晨驚傳槍響！警方12小時內循線逮人

屏東縣萬丹鄉今清晨5點左右驚傳槍響！2名男子疑似為了幫友人出氣，開車到一間KTV外，對空鳴槍後便隨即離開現場，警方獲報到...

頭城外海發現全裸男屍 疑似日前落海慈濟科大印尼學生

花蓮慈濟科技大學7名外籍學生日前到宜蘭外澳戲水時，3名學生落海被救起2人，1名印尼籍男大生未尋獲。今天有漁船在頭城近海作...

高雄內門山林火災連燒6天 消防局查出肇因了

高雄市內門區山林火災延燒6天，高雄市政府罕見為森林火災成立應變中心，並由市長陳其邁坐鎮聯合指揮所，直到昨天才滅火。消防局...

失聯移工騎車遇警拔腿逃 當街追逐數百米「沒力」就範

張姓警員在日前在台北市大直地區巡邏時，見一外籍男子騎乘機車左右搖晃、形跡可疑，上前攔查時，對方突將機車推向張員後逃逸，張...

影／冒用吳淡如照片招募股票投資 警方逮捕詐騙集團車手

新北市淡水區66歲婦人，輕信冒用作家吳淡如名義的股市投資騙局，陸續匯款140萬元又被要求面交110萬，才驚覺上當報警求助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦