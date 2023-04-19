科技偵查建功 南警破獲永康區2處無人詐騙機房逮3嫌
科技偵查建功；台南市永康警分局循線掌握2處罕見DMT無人詐騙機房，前天查獲後又循線逮補3嫌，警詢後依詐欺罪嫌送辦。
永康警分局說，日前接獲線報指出，有不法人士於永康區某處設置數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT)，並大量收購澳門、越南人頭電話卡供詐騙集團播打跨境落地電話以假冒公務機關、商場、銀行等客服人員語音電話跨境詐騙非本國人士。
永康分局獲報後即與警察局刑事警察大隊科偵隊及刑事警察局偵八大隊偵五隊共組專案小組，循線追循可疑詐騙集團機房，並報請南檢檢察官黃睦涵指揮。
經分析比對，鎖定數位式移動節費設備（DMT)位於永康區2處藏匿地點，警方於17日分別在永康區龍安街及文化路搜索查獲26歲羅男與27歲妻子黃女及26歲表弟吳男共同主持詐騙集團機房，並查扣大量澳門、越南人頭電話卡、DMT設備5台、手機6支、筆電1台等證物，
據知，羅姓夫妻檔及吳嫌為規避警方查緝，將數位式移動節費設備（DMT)藏身於住家內，另承租永康區某出租公寓作為擴大經營詐騙機房，利用通訊軟體機器人，以無人管理模式，自動化經營電信詐欺機房，並分散藏匿機房據點，企圖逃避檢警查緝，所幸警方運用科技偵查技術，讓其無所遁形送辦。
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