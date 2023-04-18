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屏東某KTV清晨驚傳槍響！警方12小時內循線逮人

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣萬丹鄉今清晨5點左右驚傳槍響！2名男子疑似為了幫友人出氣，開車到一間KTV外，對空鳴槍後便隨即離開現場，警方獲報到場採證，調閱路口監視器循線追捕，經12小時將2名嫌疑人拘提到案，起出非制式手槍1支及子彈1發，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送。

警方表示，萬丹鄉某KTV包廂內酒客，日前因感情糾紛發生衝突，26歲梁男與28歲吳男疑似為了幫友人出氣，今清晨5點左右，開車到店外對空開1槍示威後逃逸，現場無人傷亡，警方獲報到場採集事證，調閱案發路口監視器，並報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。

警方持拘票循線追緝，順利於12小時內將2名涉案男子拘提到案，遭逮男子現場坦承犯行，另起出非制式手槍1支、子彈1發、2把短刀，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送。

警方表示，即日起將加強轄內酒店、卡拉OK、KTV、電子遊戲場等娛樂場所深夜臨檢的頻率與強度，全力掃蕩各式非法槍械，維護社會治安。

屏東縣萬丹鄉今清晨5點驚傳槍響，警方獲報到場採證循線追緝，於12小時內將2名涉案男子拘提到案，起出非制式手槍1支、子彈1發、2把短刀，晚間依法移送。圖／屏東警分局提供
屏東縣萬丹鄉今清晨5點驚傳槍響，警方獲報到場採證循線追緝，於12小時內將2名涉案男子拘提到案，起出非制式手槍1支、子彈1發、2把短刀，晚間依法移送。圖／屏東警分局提供
屏東縣驚傳槍響，警方為維護治安，即日起將加強轄內酒店、卡拉OK、KTV、電子遊戲場等娛樂場所深夜臨檢的頻率與強度，全力掃蕩各式非法槍械。圖非案發店家。圖／屏東警分局提供
屏東縣驚傳槍響，警方為維護治安，即日起將加強轄內酒店、卡拉OK、KTV、電子遊戲場等娛樂場所深夜臨檢的頻率與強度，全力掃蕩各式非法槍械。圖非案發店家。圖／屏東警分局提供
屏東縣萬丹鄉今清晨5點驚傳槍響，警方獲報到場採證循線追緝，於12小時內將2名涉案男子拘提到案，晚間依法移送。圖／屏東警分局提供
屏東縣萬丹鄉今清晨5點驚傳槍響，警方獲報到場採證循線追緝，於12小時內將2名涉案男子拘提到案，晚間依法移送。圖／屏東警分局提供

屏東縣 KTV

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