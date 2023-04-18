屏東某KTV清晨驚傳槍響！警方12小時內循線逮人
屏東縣萬丹鄉今清晨5點左右驚傳槍響！2名男子疑似為了幫友人出氣，開車到一間KTV外，對空鳴槍後便隨即離開現場，警方獲報到場採證，調閱路口監視器循線追捕，經12小時將2名嫌疑人拘提到案，起出非制式手槍1支及子彈1發，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送。
警方表示，萬丹鄉某KTV包廂內酒客，日前因感情糾紛發生衝突，26歲梁男與28歲吳男疑似為了幫友人出氣，今清晨5點左右，開車到店外對空開1槍示威後逃逸，現場無人傷亡，警方獲報到場採集事證，調閱案發路口監視器，並報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。
警方持拘票循線追緝，順利於12小時內將2名涉案男子拘提到案，遭逮男子現場坦承犯行，另起出非制式手槍1支、子彈1發、2把短刀，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送。
警方表示，即日起將加強轄內酒店、卡拉OK、KTV、電子遊戲場等娛樂場所深夜臨檢的頻率與強度，全力掃蕩各式非法槍械，維護社會治安。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言