快訊

小象喝水遭巨鱷猛攻！母象救子「氣到四腳重壓」想把牠踩爆 結局驚天逆轉

恭喜！52歲馬國賢正式升格人夫 經紀公司證實喜訊

林為洲宣布退選立委原因曝光！背後是這兩關鍵原因

男子駕車紅線違停 警員取締意外查獲毒品通緝犯

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

38歲洪姓男毒品通緝犯，昨天下午駕車在台南市安南區安中路四段某超商前紅線違停，巡邏員警上前盤查，意外查出洪因毒品案未接受觀察勒戒，遭台南地檢署通緝，並起獲安非他命及吸食器，警詢後依毒品罪嫌法辦，並解送南檢歸案。

台南市警三分局安南派出所警員蔡丞諭、康廷宇，昨天下午2點25分執行巡邏勤務時，在安南區安中路四段 某超商前，發現一輛轎車紅線違停，兩人見狀立即下車查看。

正當警方查詢車籍資料時，男子剛從超商購物走出來，並表示為車主，員警便請男子出示身分資料，盤查過程中，意外發現車主洪姓男子為台南地檢署4月13日發布的毒品通緝犯，洪因涉吸毒屆時未接受觀察勒戒遭通緝，進一步實施附帶搜索，現場起獲二級毒品安非他命1包0.2公克及吸食器。

據了解，洪承認昨天上午在家中吸毒後外出，途中至超商購物，卻因交通違規遭員警盤查查獲。警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦，警方將持續溯源追查毒品來源。

台南市警三分局呼籲，吸毒一時、害人一世，請民眾勇敢拒絕，向毒品說不。

洪姓男子駕車在台南市安南區某超商前違停，警方上前取締意外查獲他是毒品通緝犯。記者黃宣翰／翻攝
洪姓男子駕車在台南市安南區某超商前違停，警方上前取締意外查獲他是毒品通緝犯。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南 通緝

延伸閱讀

這種「清冠一號」、「瑪卡」別亂吃 台中藥頭靠它賺飽飽

台南安南區突破20萬人 市府編列750萬為區里公園升級

毒品通緝犯遭警鎖定 泡麵藏安毒被起獲法辦

南港警約友見面多次吸安助興 被依藥事法罪起訴

相關新聞

失聯移工騎車遇警拔腿逃 當街追逐數百米「沒力」就範

張姓警員在日前在台北市大直地區巡邏時，見一外籍男子騎乘機車左右搖晃、形跡可疑，上前攔查時，對方突將機車推向張員後逃逸，張...

影／冒用吳淡如照片招募股票投資 警方逮捕詐騙集團車手

新北市淡水區66歲婦人，輕信冒用作家吳淡如名義的股市投資騙局，陸續匯款140萬元又被要求面交110萬，才驚覺上當報警求助...

清潔工豪宅工地刺死板模工 法官1理由認無殺人犯意判8年

高雄美術館一處豪宅工地去年7月爆發殺人案，陳姓清潔工和黃姓工人起口角，陳男持摺疊刀朝黃男胸口刺一刀後逃逸，黃男送醫後搶救...

現代十大酷刑／白花油灌眼耳、電爛腳趾截肢 討債凌虐手法變態

欠債還錢天經地義，但動用私刑透過各式凌虐手段逼被害人還錢，得吃上刑事官司，被害人無辜被虐死也得面臨重罪。討債者為達成目的不擇手段，曾利用針刺嘴巴撒鹽、白花油灌眼耳、逼吃威而鋼、圖釘刺頭、冰棒塞下體、火烤針頭插指縫等極盡變態手法...

內湖槍擊案 撈到作案機車

電視節目前製作人王姓男子十日在台北內湖住家附近遭人槍擊，歹徒當街開十五槍，監視器顯示槍手最後身影出現在南湖大橋；警方研判...

以為空氣槍故障…射破娃娃機玻璃 開槍男10分鐘就被逮

上周五（14日），新北市汐止警分局社后派出所接獲報案，指汐止區福德二路32號前，有男子持空氣槍射破娃娃機玻璃，但警方到場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦