男子駕車紅線違停 警員取締意外查獲毒品通緝犯

38歲洪姓男毒品通緝犯，昨天下午駕車在台南市安南區安中路四段某超商前紅線違停，巡邏員警上前盤查，意外查出洪因毒品案未接受觀察勒戒，遭台南地檢署通緝，並起獲安非他命及吸食器，警詢後依毒品罪嫌法辦，並解送南檢歸案。

台南市警三分局安南派出所警員蔡丞諭、康廷宇，昨天下午2點25分執行巡邏勤務時，在安南區安中路四段 某超商前，發現一輛轎車紅線違停，兩人見狀立即下車查看。

正當警方查詢車籍資料時，男子剛從超商購物走出來，並表示為車主，員警便請男子出示身分資料，盤查過程中，意外發現車主洪姓男子為台南地檢署4月13日發布的毒品通緝犯，洪因涉吸毒屆時未接受觀察勒戒遭通緝，進一步實施附帶搜索，現場起獲二級毒品安非他命1包0.2公克及吸食器。

據了解，洪承認昨天上午在家中吸毒後外出，途中至超商購物，卻因交通違規遭員警盤查查獲。警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦，警方將持續溯源追查毒品來源。