警搜身驚見手銬鑰匙 毒犯：買情趣手銬送的啦！
張姓男子因涉毒品案被判刑，遲未到案執行遭檢方通緝，台北市警方追查張男行蹤，日前集結警力到中山區某飯店緝捕張男，發現張男隨身攜帶1把手銬鑰匙，研判張男欲利用鑰匙伺機脫身，雖張男辯稱是「情趣手銬的鑰匙」，警方仍代保管，詢後依法將其送辦。
警方調查，41歲張男因多次販毒被逮，判刑後拒不到案執行，士林地檢署3月31日發布通緝。
內湖警分局文德派出所員警接獲情資指出張男行蹤，一路跟監埋伏至中山區新生北路三段某飯店內，4月3日晚間集結警力進入飯店，當場在住房內查獲張男，另查扣毒品海洛因針筒2支、安非他命吸食器玻璃球2組、K他命毒品咖啡包5包。
過程中，員警將張男上銬逮捕，卻在搜身時，在張男隨身鑰匙圈上發現1把手銬鑰匙，懷疑張男藉著鑰匙脫身，雖然張男態度輕浮，稱鑰匙「是我買情趣手銬附送的鑰匙啦！」，員警仍不敢大意，暫代保管該把鑰匙。
據悉，張男落網後說詞閃爍，一下說不知自己被通緝，一下又稱「想賺多點錢再進去關」，對於毒品來源也含糊交代；警方表示，全案詢後依毒品案通緝犯將張男解送歸案，另依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，將持續溯源刨根，積極偵辦。
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