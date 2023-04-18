警搜身驚見手銬鑰匙 毒犯：買情趣手銬送的啦！

張姓男子因涉毒品案被判刑，遲未到案執行遭檢方通緝，台北市警方追查張男行蹤，日前集結警力到中山區某飯店緝捕張男，發現張男隨身攜帶1把手銬鑰匙，研判張男欲利用鑰匙伺機脫身，雖張男辯稱是「情趣手銬的鑰匙」，警方仍代保管，詢後依法將其送辦。

警方調查，41歲張男因多次販毒被逮，判刑後拒不到案執行，士林地檢署3月31日發布通緝。

內湖警分局文德派出所員警接獲情資指出張男行蹤，一路跟監埋伏至中山區新生北路三段某飯店內，4月3日晚間集結警力進入飯店，當場在住房內查獲張男，另查扣毒品海洛因針筒2支、安非他命吸食器玻璃球2組、K他命毒品咖啡包5包。

過程中，員警將張男上銬逮捕，卻在搜身時，在張男隨身鑰匙圈上發現1把手銬鑰匙，懷疑張男藉著鑰匙脫身，雖然張男態度輕浮，稱鑰匙「是我買情趣手銬附送的鑰匙啦！」，員警仍不敢大意，暫代保管該把鑰匙。