失聯移工騎車遇警拔腿逃 當街追逐數百米「沒力」就範
張姓警員在日前在台北市大直地區巡邏時，見一外籍男子騎乘機車左右搖晃、形跡可疑，上前攔查時，對方突將機車推向張員後逃逸，張員見狀呼叫支援，並追逐該男近1公里，直至進入小巷無入可逃對方才就範，後續清查該名外籍男子是逃逸移工，詢後交由移民署專勤隊續辦。
有民眾目擊，4月11日下午5時，台北市中山區北安路附近，有員警當街追逐1名男子，跨越道路追近巷弄。
警方調查，中山分局大直派出所張姓警員擔服巡邏勤務時，在大直典華飯店旁發現1名機車騎士騎車左右搖擺，形跡可疑，上前攔查時，該男一見員警靠近，就將機車推向張員，棄車逃逸。
張員見狀徒步追逐該男約1公里，途中呼叫警力支援，一路追至巷弄，該名男子才停下就範；經員警清查，該男是越南籍移工33歲荷姓男子，已失聯逃逸10餘天，期間四處打零工度日，所以一見有警察靠近就心虛逃跑。
警方表示，全案後續交由移民署台北專勤隊辦理，另提醒民眾，雇用外籍逃逸移工觸犯就業服務法等法令，民眾若發現外來人口從事不法，應向警方或移民署專勤隊檢舉。
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