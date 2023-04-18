失聯移工騎車遇警拔腿逃 當街追逐數百米「沒力」就範

張姓警員在日前在台北市大直地區巡邏時，見一外籍男子騎乘機車左右搖晃、形跡可疑，上前攔查時，對方突將機車推向張員後逃逸，張員見狀呼叫支援，並追逐該男近1公里，直至進入小巷無入可逃對方才就範，後續清查該名外籍男子是逃逸移工，詢後交由移民署專勤隊續辦。

有民眾目擊，4月11日下午5時，台北市中山區北安路附近，有員警當街追逐1名男子，跨越道路追近巷弄。

警方調查，中山分局大直派出所張姓警員擔服巡邏勤務時，在大直典華飯店旁發現1名機車騎士騎車左右搖擺，形跡可疑，上前攔查時，該男一見員警靠近，就將機車推向張員，棄車逃逸。

張員見狀徒步追逐該男約1公里，途中呼叫警力支援，一路追至巷弄，該名男子才停下就範；經員警清查，該男是越南籍移工33歲荷姓男子，已失聯逃逸10餘天，期間四處打零工度日，所以一見有警察靠近就心虛逃跑。